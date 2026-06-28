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TV : Brésil - Japon, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Mondial 202628 juin , 23:30
parAlexis Rose
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De retour à un très bon niveau lors de cette Coupe du Monde 2026, le Brésil va avoir un seizième de finale difficile à jouer contre le Japon. Un vrai test pour la Seleçao.

Quelle heure pour Brésil - Japon ?

Souvent plongé dans le doute depuis son quart de finale à la Coupe du Monde 2022, le Brésil retrouve des couleurs durant ce Mondial. Après une belle phase de groupes, la Seleçao va devoir faire respecter son rang de quintuple vainqueur de la CDM face au Japon. Cette rencontre se disputera ce lundi 29 juin à 19h00 à Houston aux USA. L'arbitre sera l’Italien Maurizio Mariani.

Sur quelles chaînes suivre Brésil - Japon ?

Faisant partie des seizièmes de finale les plus alléchants de cette Coupe du Monde 2026, ce petit choc entre le Brésil et le Japon sera diffusé en clair sur M6 mais aussi sur beIN Sports 1.

Les compos probables de Brésil - Japon :

Tenu en échec par le Maroc pour son entrée en lice (1-1), le Brésil a ensuite montré de très belles choses contre Haiti (3-0) et l’Ecosse (3-0) pour finir à la première place du Groupe C. Désormais, la bande de Carlo Ancelotti va mettre tout en œuvre pour aller le plus loin possible. Mais pour cela, le Brésil va devoir battre le Japon, sans Raphinha ou Franca, blessés.

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La compo probable du Brésil : Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Bruno Guimaraes, Casemiro, Paqueta - Rayan, Cunha, Vinicius.
Invaincu lors de la phase de poules de cette Coupe du Monde, le Japon a tenu en échec les Pays-Bas (2-2) avant de dominer la Tunisie (4-0) et de faire le boulot contre la Suède (1-1). Deuxième du Groupe F, le pays asiatique abordera ce choc contre le Brésil sans pression. Tout sauf favori, le Japon aura tout à gagner lundi soir. Pour ce match, le sélectionneur Hajime Moriyasu devra faire sans Endo.

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La compo probable du Japon : Suzuki - Tomiyasu, Itakura, Hiroki Ito - Doan, Sano, Tanaka, Nakamura - Junya Ito, Ueda, Kamada.

World Cup

29 juin 2026 à 19:00
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Japon
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balogun 55M? et nous on va vendre fofana et moreira pour moins de 35M chacun... pourquoi on arriv epas a afaire des ventes comme ça ?

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je vais même pas débattre si tu refuses ne serait ce que d'ouvrir les yeux sur Messi.

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Tu verras que paris mettra les 130M , le joueur il veux que paris , Leipzig tiens sont poisson

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Le seul entraîneur de valable c'est kloop il a jamais surpayé un joueur, Slot en 1 an il a plus dépenser que kloop en 9 ans

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