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Le Japon intraitable, la Tunisie prend la porte

Mondial 202621 juin , 8:00
parCorentin Facy
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2e journée du Mondial 2026
Tunisie - Japon : 0-4
Buts : Kamada (4e), Ueda (31e, 83e) et Ito (69e)
L’effet Hervé Renard attendra pour la Tunisie, balayée par le Japon et d’ores et déjà éliminée de la Coupe du monde 2026. Quelques jours seulement après la gifle infligée par la Suède (5-1), les Tunisiens n’ont pas fait le poids face à une solide équipe japonaise. Les coéquipiers de Kamada et d’Ito joueront face à la Suède pour terminer premier du groupe, une place que les Pays-Bas peuvent aussi convoiter à une journée de la fin de la phase de poules.
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pas de probleme. pour meriter cette 3 eme etoile, pas de rabais, il faut battre les plus forts! c est ce qui rend la gagne plus belle et valoirsante. c est la France ici , pas le PSG

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tout le monde savait que des le depart, c etait magouille et fiasco assuré. des fois vaut mieux le vendre a perte et economiser un salaire enorme que de le trainer encore en le payant pour etre sur le banc. voir pire. avec ses blessures, il pourrait couter encore plus cher au club. C est le meme probleme avec Kondogbia.

L'OL accepte de perdre 22 ME, le fiasco est total

332500 € pour l'ol à payer mais de toute manière, dans l'idée et s'il a une côte intéressante après le mondial, je serais aussi pour le vendre.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
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