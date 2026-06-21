Le Japon intraitable, la Tunisie prend la porte

2e journée du Mondial 2026

Tunisie - Japon : 0-4

Buts : Kamada (4e), Ueda (31e, 83e) et Ito (69e)

L’effet Hervé Renard attendra pour la Tunisie, balayée par le Japon et d’ores et déjà éliminée de la Coupe du monde 2026. Quelques jours seulement après la gifle infligée par la Suède (5-1), les Tunisiens n’ont pas fait le poids face à une solide équipe japonaise. Les coéquipiers de Kamada et d’Ito joueront face à la Suède pour terminer premier du groupe, une place que les Pays-Bas peuvent aussi convoiter à une journée de la fin de la phase de poules.