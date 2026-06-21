Le Japon intraitable, la Tunisie prend la porte

pas de probleme. pour meriter cette 3 eme etoile, pas de rabais, il faut battre les plus forts! c est ce qui rend la gagne plus belle et valoirsante. c est la France ici , pas le PSG
oui, mais il n'y a presque plus personne au stade parcequ'on s'emmerde.
L2
tout le monde savait que des le depart, c etait magouille et fiasco assuré. des fois vaut mieux le vendre a perte et economiser un salaire enorme que de le trainer encore en le payant pour etre sur le banc. voir pire. avec ses blessures, il pourrait couter encore plus cher au club. C est le meme probleme avec Kondogbia.
332500 € pour l'ol à payer mais de toute manière, dans l'idée et s'il a une côte intéressante après le mondial, je serais aussi pour le vendre.
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🇹🇳 La Tunisie devient 2e nation africaine à encaisser au moins 9 buts après ses 2 premiers matchs d'une édition à la Coupe du Monde après Zaire en 1974 (11). #TUNJAP