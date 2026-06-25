Le Brésil termine premier avec Neymar et Vinicius

Ca parait assez inévitable effectivement.
Il restera que les vrais amoureux du foot. Tout ceux qui se regardent le nombril en sortant ''a jamais les premiers'' disparaitront.
Ça va passer, pas de soucis, la ligue 1 a besoin de l'OM, nous avons un encadrement de la masse salariale, et je pense qu'eux aussi y passeront.
Candyman ? Ha... ha... ha... Qu'est-ce que ça a à voir avec Nasser ? Dans presque tous tes commentaires, tu mets Nasser et/ou le Qatar. On voit que tu es obsédé et grave même.
Légendaire ? Mdr
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