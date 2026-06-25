Le Brésil termine premier avec Neymar et Vinicius

Le Brésil et le Maroc ont validé leur billet pour les 16es de finale de la Coupe du monde en s'imposant avec inspiration lors du dernier match.

Face à une équipe d’Ecosse très limitée, le Brésil a déroulé pour s’imposer 3-0. Vinicius a mené son équipe en l’absence de Raphinha, inscrivant un doublé et passant tout proche d’un triplé, refusé finalement par la VAR. Dans une fin de match en roue libre, Neymar a même pu jouer quelques minutes, sans vraiment donner d’indications sur un éventuel retour en forme. Mais l’ancienne star du Barca et du PSG aura en tout cas foulé la pelouse pour célébrer la fête et la première place.

Car dans le même temps, le Maroc est difficilement venu à bout de Haïti dans un match spectaculaire avec un succès 4-2. Les Lions de l’Atlas terminent deuxièmes, derrière le Brésil, tandis que l’Ecosse, avec trois points et une différence de buts négative, n’est pas du tout certaine d’aller au prochain tour parmi les meilleurs troisièmes.