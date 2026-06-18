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TV : Brésil - Haïti, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Mondial 202619 juin , 00:00
parAlexis Rose
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Tenu en échec par le Maroc lors de la première journée de cette phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, le Brésil n’aura pas d’autre choix que de battre Haïti ce week-end.

Quelle heure pour Brésil - Haïti ?

Alléchante sur le papier avec quelques joueurs frisson, l’équipe du Brésil a un peu raté son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026. Bousculée par le Maroc et sauvée par un exploit de Vinicius lors de la première journée (1-1), la Seleção aura à cœur de réagir face à Haïti. Une rencontre qui se jouera ce samedi 20 juin à 2h30 du matin à la Lincoln Financial Field de Philadelphie (USA). L’arbitre sera l’Espagnol Alejandro Hernández.

Sur quelle chaîne suivre Brésil - Haïti ?

Comme tous les matchs qui se jouent en pleine nuit en France, cette rencontre entre le Brésil et Haïti ne sera pas diffusée en clair. Elle sera effectivement uniquement disponible sur l’antenne de beIN Sports 1.

Les compos probables de Brésil - Haïti :

Derrière l’Écosse, leader du Groupe C de ce Mondial après sa victoire 1-0 contre Haïti au premier match, le Brésil doit absolument l’emporter samedi pour faire un pas vers une éventuelle qualification pour la phase finale. Pour cette rencontre, le sélectionneur Carlo Ancelotti fera sans Neymar, Franca ou Gabriel.

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La compo probable du Brésil : Alisson - Danilo, Marquinhos, Bremer, Douglas Santos - Bruno Guimaraes, Fabinho - Luiz Henrique, Raphinha, Vinicius - Cunha.
Pour la première Coupe du Monde de son histoire, Haïti n’a pas du tout démérité lors de la première journée en ne perdant que 0-1 face à l’Ecosse, tout en se procurant de belles occasions. Autant dire qu’Haïti va tenter de créer la surprise pour le probable plus grand match de son histoire face au Brésil. Lors de cette rencontre, le sélectionneur français Sébastien Migné pourra compter sur toutes ses armes formées en France, comme Bellegarde ou Isidor.
La compo probable d’Haïti : Placide - Arcus, Delcroix, Ade, Experience - Casimir, Jean Jacques, Bellegarde, Providence - Pierrot, Isidor.

World Cup

20 juin 2026 à 2:30
Brésil
02:30
Haïti
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vu ta reaction, je te confirme que tu fais pas trop le mec avec de l autodérision, c était pas le but, y avait rien de perso et je te confirme que par mon expérience depuis plus de 30 ans que je suit le foot, j ai toujours vu les supporters marseillais aussi hautains à domicile qu’à l extérieur, alors quand tu vois qu ils gagnent 1 championnat et quelque chose comme 2 coupes de la ligue en 30 ans, le tout avec le 2eme budget du championnat tous les ans, et je parle pas de tout le reste et de ces dernières années 😂 Tout ce foin marseillais ridicule me fait bien marrer et j espère continuer à me marrer car la suite a l air prometteuse 🫶 après si tu supportes pas de te faire chambrer, arrêtes le foot et mets toi au water polo, y a pas de mal, je ne suis pas là pour te juger 😁

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