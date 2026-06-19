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TV : Allemagne - Côte d’Ivoire, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Mondial 202619 juin , 6:50
parAlexis Rose
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Plus que brillante lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, l’Allemagne veut maintenant se jouer de la Côte d’Ivoire pour valider sa qualification avant le dernier match.

Quelle heure pour Allemagne - Côte d’Ivoire ?

Faisant partie des favoris de ce Mondial 2026, au même titre que la France, l’Espagne, l’Angleterre ou l’Argentine, l’Allemagne a marqué les esprits lors de son entrée en lice face à Curaçao. Mais contre la Côte d’Ivoire, la Mannschaft va affronter un tout autre adversaire. Cette rencontre se jouera ce samedi 20 juin à 22h00 au BMO Field de Toronto (Canada). L’arbitre sera le Paraguayen Juan Gabriel Benítez.

Sur quelles chaînes suivre Allemagne - Côte d’Ivoire ?

Diffusée en prime-time samedi soir, cette rencontre entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire comptant pour la deuxième journée du Groupe E de la Coupe du Monde, sera diffusée en clair sur M6 mais aussi sur beIN Sports 1.

Les compos probables d’Allemagne - Côte d’Ivoire :

Leader du Groupe E après sa très belle victoire contre Curaçao (7-1), l’Allemagne veut sécuriser sa qualification dès ce week-end. Pour cela, la DFB-Team devra dominer la Côte d’Ivoire. Pour cette rencontre, le sélectionneur Julian Nagelsmann sera privé du jeune Karl.

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La compo probable de l’Allemagne : Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Nmecha, Pavlovic - Sané, Musiala, Wirtz - Havertz.
Vainqueur de l’Équateur au premier match (1-0), la Côte d’Ivoire s’avance plein d’ambitions pour affronter l’Allemagne. Tombeur de la France en match amical de préparation à Nantes (2-1), le pays africain va maintenant chercher à faire tomber l’Allemagne. Pour ce match, le sélectionneur Emerse Faé alignera sa plus belle équipe, sans Ndicka.

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La compo probable de la Côte d’Ivoire : Yahia Fofana - Guéla Doué, Singo, Agbadou, Konan - Amad Diallo, Kessie, Seko Fofana, Yan Diomandé - Pepe, Bonny.

World Cup

20 juin 2026 à 22:00
Allemagne
22:00
Côte d'Ivoire
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Tu deviens malpoli sergio ça m inquiète

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OUATELSE, Tu peux arrêter de diffamer les gens truc duc, ca comment a bien faire tes conneries mon grand! J'ai JAMAIS écrit qu'il partirait de sur à 20/25 , j'ai dit "A 20/25 , l'OL le lache" et dugland au fond tu me diras combien sur cetet somme l'OL touchera hein??? Bein 24 M , ca va ? tu te sen pas trop con??

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