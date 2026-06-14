CdM 2026 : L’Allemagne atomise Curaçao et envoie un message fort

1ère journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 :

NRG Stadium, Houston, Texas (USA).

Allemagne - Curaçao : 7-1.

Buts : Nmecha (6e), Schlotterbeck (38e), Havertz (45e+5 sur penalty, 88e), Musiala (47e), Brown (68e), Undav (78e) pour l’Allemagne ; Comenencia (21e) pour le Curaçao.

Un temps bousculé par la petite équipe de Curaçao, l’Allemagne a finalement déroulé son football pour réussir son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026 (7-1).

Faisant partie des outsiders de ce Mondial, l'Allemagne débutait parfaitement sa compétition en ouvrant rapidement la marque par l’intermédiaire de Nmecha, qui marquait d’un enroulé du droit après un joli une-deux avec Wirtz (1-0 à la 6e). Mais contre toute attente, Curaçao égalisait dans la foulée avec un but de Comenencia, qui trompait Neuer d’un tir en force contré par Kimmich (1-1 à la 21e). Sans vraiment trembler, la Mannschaft repassait devant juste avant la pause. D’abord avec une tête croisée de Schlotterbeck sur un corner de Brown (2-1 à la 38e), puis avec un penalty d’Havertz (3-1 à la 45e+5).

Dès le retour des vestiaires, Musiala enfonçait le clou grâce à une frappe croisée de toute beauté après un joli service de Kimmich sur le côté droit de la surface adverse (4-1 à la 47e). Largement devant au score, l’équipe de Julian Nagelsmann continuait ensuite son festival avec Brown (5-1 à la 68e), Undav (6-1 à la 78e) et un doublé d'Havertz (7-1 à la 88e) pour s'offrir la plus large victoire de ce Mondial pour le moment.

Grâce à cette très belle victoire, l’Allemagne marque les esprits et prend la tête du groupe E en attendant l’autre premier match entre l’Équateur et la Côte d’Ivoire.