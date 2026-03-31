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RV : RD Congo - Jamaïque, à quelle heure et sur quelle chaine

Mondial 202631 mars , 15:42
parGuillaume Conte
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La RD Congo et la Jamaïque ont rendez-vous ce mardi pour un match choc afin d'attribuer l'un des derniers billets pour la Coupe du monde 2026.
Il n’y a pas qu’en Europe que les billets vont valoir de l’or pour la Coupe du monde 2026. Deux barrages intercontinentaux ont lieu cette semaine. Il y a tout d’abord le match entre la RD Congo et la Jamaïque. Cette rencontre aura lieu ce mardi 31 mars à 23h00. La rencontre se déroulera sur terrain neutre, au Estadio Akron de Guadalajara, au Mexique. Il s’agit d’un stade qui sera utilisé pour la Coupe du monde dans deux mois. Un avant-goût donc pour les deux équipes, même s’il n’y aura qu’un seul élu pour cette rencontre.
Pour les amateurs de match couperet, la rencontre sera diffusée en direct sur BeIN Sports 2, qui a les droits pour ce barrage. Pour cette rencontre, la République Démocratique va sortir la grosse équipe, avec des joueurs comme Wan-Bissaka, Mbemba, Masuaku ou Kakuta, tandis que la Jamaïque pourra s’appuyer sur ses attaques rapides avec Bailey et Antonio devant.
A noter que le dernier match qui donnera un billet pour la Coupe du monde se déroulera dans la nuit de mardi à mercredi, avec la rencontre entre l'Irak et la Bolivie.
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Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
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322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
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16
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222757152236-14
17
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18
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142735192560-35

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