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Qualif : Les 10 matchs décisifs de ce jeudi

Mondial 202626 mars , 9:04
parGuillaume Conte
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10 matchs ont lieu ce jeudi et permettront d’en savoir plus sur les six derniers qualifiés pour la Coupe du monde, et notamment le futur adversaire de la France. Les Bleus se verront attribuer le vainqueur du match entre l’Irak et la Bolivie ou le Suriname.
Jeudi 26 mars
Demi-finale de barrage européen:
18h00 :
Turquie - Roumanie
20h45 :
Rep. Tchèque - Irlande
Danemark - Macédoine du Nord
Pays de Galles - Bosnie
Italie - Irlande du Nord
Slovaquie - Kosovo
Ukraine - Suède
Pologne - Albanie
Barrage Intercontinental
23h00 : Bolivie - Suriname
04h00 du matin : Nouvelle-Calédonie - Jamaïque

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Derniers commentaires

EdF : Estelle Denis humilie les joueurs français

Les gouts et les couleurs ? mais là les gouts et quand on connait le prix de ces fringues ???

OM : Greenwood prend un gros stop du PSG

Greenwood est un bon joueur, mais sa mentalité ne semble pas compatible avec les exigences de Luis Enrique sur un terrain. Dans tous les cas, je ne le vois pas signer a Paris, l'OM ne le ferait pas par peur de créer un tsunami chez ses supporters. Il trouvera preneur en Espagne ou en Angleterre cet été

L1 : La LFP sanctionne Tagliafico et Greenwood

Pas mal ton pseudo. C'est bizarre, ça me rappelle quelqu'un... Sans doute une coïncidence. ^^

EdF : Estelle Denis humilie les joueurs français

Chacun fait comme il veut pas s'habiller, mais... on a l'impression d'assister à un défilé de mode (de mauvais goût) a chaque fois où le truc serait de pousser a chaque fois plus loin dans l'originalité. Il n'y a rien de naturel dans ces arrivées. Au final ils ont l'air ridicule et par conséquent donnent une mauvaise image de l'EDF. Il faudrait un dresscode car c'est l'image de l'EDF et pas que la leur

EdF : Estelle Denis humilie les joueurs français

Que cela soit beau ou pas, a chacun de se faire une opinion, je ne fais pas autorité en l'espèce. Par contre ça devient d'un ridicule, c'est un défilé de mode au lieu d'etre une arrivée. Les rugby man sont bien plus respectueux, Je pense que cela participe à la désaffection de la poplation française pour cette équipe malgré son talent indéniable.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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