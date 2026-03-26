Qualif : Les 10 matchs décisifs de ce jeudi

EdF : Estelle Denis humilie les joueurs français

Chacun fait comme il veut pas s'habiller, mais... on a l'impression d'assister à un défilé de mode (de mauvais goût) a chaque fois où le truc serait de pousser a chaque fois plus loin dans l'originalité. Il n'y a rien de naturel dans ces arrivées. Au final ils ont l'air ridicule et par conséquent donnent une mauvaise image de l'EDF. Il faudrait un dresscode car c'est l'image de l'EDF et pas que la leur