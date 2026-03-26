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Gennaro Gattuso

TV : Italie - Irlande du Nord, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Mondial 202626 mars , 7:00
parEric Bethsy
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Poussée en barrage de la Coupe du monde 2026, l'Italie devra passer l'obstacle représenté par l'Irlande du Nord.

Quelle heure pour Italie - Irlande du Nord ?

Seulement deuxième de son groupe derrière la Norvège d'Erling Haaland, l'Italie n'a pas brillé dans les éliminatoires du Mondial 2026. La sélection dirigée par Gennaro Gattuso doit maintenant passer par un barrage à domicile contre l'Irlande du Nord. La rencontre se jouera jeudi à 20h45 à la New Balance Arena de Bergame.

Sur quelle chaîne suivre Italie - Irlande du Nord ?

Pour suivre la rencontre, il faudra se tourner vers L'Equipe. Le diffuseur des matchs de qualifications pour le Mondial 2026 proposera le match sur L'Equipe Live Foot, l'un de ses canaux en ligne.

Les compos probables d'Italie - Irlande du Nord :

Privé de Federico Chiesa, l'ailier de Liverpool qui a finalement déclaré forfait, le sélectionneur italien Gennaro Gattuso devrait s'appuyer sur ses cadres habituels parmi lesquels on retrouvera sans doute le gardien Gianluigi Donnarumma ou encore les milieux Sandro Tonalli et Nicolo Barella.
La compo probable de l'Italie : Donnarumma - Mancini, Bastoni, Calafiori - Politano, Locatelli, Barella, Tonali, Dimarco - Kean, Retegui.
Du côté de l'Irlande du Nord, l'absence du latéral droit de Liverpool Conor Bradley est un coup dur pour le sélectionneur Michael O'Neill.
La compo probable de l'Irlande du Nord : Peacock-Farrell - McConville, Brown, McNair - Hume, S. Charles, Galbraith, Devenny - Lyons, Price - D. Charles.

WC Qualification Europe

26 mars 2026 à 20:45
Italie
20:45
Irlande du Nord
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Derniers commentaires

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Article qui n'a aucun sens.... C'est mal ,mal écrit, que des inventions. J'aimerais un jour voir un des modo du site,juste histoire de parlé

L1 : La LFP sanctionne Tagliafico et Greenwood

j ai beau pas etre un grand fan de marseille .. sur l'action tu peux expulser 2 lillois .. et surtout tu ne dois pas mettre de jaune a greenwood

L'OM explose un record du PSG et de l'OL

Arkema 1500 spectateurs en moyenne par match, la famille et les amis, Je me demande toujours comment on peut faire vivre un sport pro avec ça quelles sont les audiences de C+ ???????????????

L1 : La LFP sanctionne Tagliafico et Greenwood

sauf que greenwood ne doit jamais prendre un jaune sur cette situation eet c'est bien ca le probleme

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Deux nouveaux comptes trolls des le petit matin . C'est mignon

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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