TV : Italie - Irlande du Nord, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Poussée en barrage de la Coupe du monde 2026, l'Italie devra passer l'obstacle représenté par l'Irlande du Nord.

Quelle heure pour Italie - Irlande du Nord ?

Seulement deuxième de son groupe derrière la Norvège d'Erling Haaland, l'Italie n'a pas brillé dans les éliminatoires du Mondial 2026. La sélection dirigée par Gennaro Gattuso doit maintenant passer par un barrage à domicile contre l'Irlande du Nord. La rencontre se jouera jeudi à 20h45 à la New Balance Arena de Bergame.

Sur quelle chaîne suivre Italie - Irlande du Nord ?

Pour suivre la rencontre, il faudra se tourner vers L'Equipe. Le diffuseur des matchs de qualifications pour le Mondial 2026 proposera le match sur L'Equipe Live Foot, l'un de ses canaux en ligne.

Les compos probables d'Italie - Irlande du Nord :

Privé de Federico Chiesa, l'ailier de Liverpool qui a finalement déclaré forfait, le sélectionneur italien Gennaro Gattuso devrait s'appuyer sur ses cadres habituels parmi lesquels on retrouvera sans doute le gardien Gianluigi Donnarumma ou encore les milieux Sandro Tonalli et Nicolo Barella.

La compo probable de l'Italie : Donnarumma - Mancini, Bastoni, Calafiori - Politano, Locatelli, Barella, Tonali, Dimarco - Kean, Retegui.

Du côté de l'Irlande du Nord, l'absence du latéral droit de Liverpool Conor Bradley est un coup dur pour le sélectionneur Michael O'Neill.

La compo probable de l'Irlande du Nord : Peacock-Farrell - McConville, Brown, McNair - Hume, S. Charles, Galbraith, Devenny - Lyons, Price - D. Charles.