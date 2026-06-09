PSG : Partir ou rester, le flop de la saison est perdu

Lucas Chevalier est très courtisé, malgré une saison très difficile au Paris Saint-Germain. Le gardien français de 24 ans n’a toutefois pas pris de décision et attend de rencontrer sa direction au plus vite.

Recrue phare du Paris Saint-Germain l’été dernier, Lucas Chevalier n’a pas confirmé les attentes placées en lui. Le gardien de but de 24 ans, acheté à Lille pour 40 millions d’euros, devait s’imposer comme le successeur naturel de Gianluigi Donnarumma dans les buts parisiens. A la surprise générale, le portier formé au LOSC n’a pas convaincu au point de perdre sa place au profit de Matvey Safonov au mois de décembre et de ne jamais regagner la confiance de Luis Enrique.

En toute logique, la question d’un départ de Lucas Chevalier se pose à l’approche du mercato (lire par ailleurs) . Mais tandis que de nombreux clubs sont intéressés, dont le Besiktas Istanbul et Tottenham, le gardien de l’équipe de France n’a de son côté pris aucune décision quant à son avenir. Selon les informations de L’Equipe, Lucas Chevalier est actuellement en vacances et il attend de rencontrer sa direction dans les jours à venir avant de faire un choix pour la suite de sa carrière.

Le gardien de but de 24 ans n’envisage évidemment pas une deuxième année sur le banc au Paris Saint-Germain mais il veut d’abord s’assurer que Luis Enrique ne lui fait plus confiance et que le coach espagnol lui conseille de partir avant de se projeter sur un autre club. Comme indiqué par ailleurs, Besiktas et Tottenham ne sont pas les seuls clubs intéressés par Lucas Chevalier. Malgré une saison très difficile, le Français a aussi la cote à Fenerbahçe, Aston Villa et au Stade Rennais.