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PSG : Partir ou rester, le flop de la saison est perdu

PSG09 juin , 21:40
parCorentin Facy
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Lucas Chevalier est très courtisé, malgré une saison très difficile au Paris Saint-Germain. Le gardien français de 24 ans n’a toutefois pas pris de décision et attend de rencontrer sa direction au plus vite.
Recrue phare du Paris Saint-Germain l’été dernier, Lucas Chevalier n’a pas confirmé les attentes placées en lui. Le gardien de but de 24 ans, acheté à Lille pour 40 millions d’euros, devait s’imposer comme le successeur naturel de Gianluigi Donnarumma dans les buts parisiens. A la surprise générale, le portier formé au LOSC n’a pas convaincu au point de perdre sa place au profit de Matvey Safonov au mois de décembre et de ne jamais regagner la confiance de Luis Enrique.
En toute logique, la question d’un départ de Lucas Chevalier se pose à l’approche du mercato (lire par ailleurs). Mais tandis que de nombreux clubs sont intéressés, dont le Besiktas Istanbul et Tottenham, le gardien de l’équipe de France n’a de son côté pris aucune décision quant à son avenir. Selon les informations de L’Equipe, Lucas Chevalier est actuellement en vacances et il attend de rencontrer sa direction dans les jours à venir avant de faire un choix pour la suite de sa carrière.
Le gardien de but de 24 ans n’envisage évidemment pas une deuxième année sur le banc au Paris Saint-Germain mais il veut d’abord s’assurer que Luis Enrique ne lui fait plus confiance et que le coach espagnol lui conseille de partir avant de se projeter sur un autre club. Comme indiqué par ailleurs, Besiktas et Tottenham ne sont pas les seuls clubs intéressés par Lucas Chevalier. Malgré une saison très difficile, le Français a aussi la cote à Fenerbahçe, Aston Villa et au Stade Rennais.
De belles portes de sortie potentielles pour Lucas Chevalier, qui continue à surfer sur ses excellentes saisons au LOSC pour garder une place de choix dans l’esprit des recruteurs européens, qui n’ont pas oublié que l’on parle ici du joueur élu meilleur gardien de Ligue 1 aux trophées UNFP de la saison 2024-2025.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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