Pas de Coupe du monde pour Bellingham, il l’annonce

Mondial 202612 janv. , 10:40
parGuillaume Conte
La descente aux enfers de Jude Bellingham, qui ne retrouve pas son niveau de la saison 2023-2024, pourrait avoir des conséquences terribles pour le joueur du Real Madrid.
Le Real Madrid a une nouvelle fois perdu contre le FC Barcelone, et cela le prive encore une fois d’un titre. Une rengaine qui devient inquiétante tant les Merengue ont beau aligner toutes les stars sur le terrain, cela n’en fait pas une équipe qui arrive à prendre le meilleur sur les Catalans. Cela s’est encore vérifié ce dimanche dans la SuperCoupe d’Espagne, avec une défaite 3-2.

Jude Bellingham porté disparu

Si Vinicius a répondu présent en apportant le danger et en marquant enfin un but, Jude Bellingham est une fois de plus passé au travers de son match. C’en est de trop pour Najim Medini, pour qui le milieu de terrain est en train de disparaître de la planète football, surtout qu'il a totalement perdu son efficacité depuis la signature de Kylian Mbappé à la Maison Blanche. Le journaliste de Canal+ est intervenu sur le Winamax FC pour faire savoir qu’à ce rythme, l’ancien du Borussia Dortmund pourrait bien avoir une très mauvaise surprise cet été.
« Bellingham, j'ai rarement vu une chute aussi vertigineuse. Il a fait six mois, un an, où il était l’acteur principal de la planète football. Il était exceptionnel. J'ai des doutes sur son niveau. Sa blessure, le contexte, je ne sais pas. Mais je suis quasiment sûr qu'il ne sera pas titulaire avec l'Angleterre et attention à une dinguerie sur la liste : Bellingham qui ne va pas au Mondial ! Ce n’est pas impossible. S’il reste à ce niveau, il ne sera pas titulaire, pour moi c’est sûr. Les autres milieux lui sont passés devant », a livré Najim Medini, qui sent venir une grosse surprise avec Thomas Tuchel si Jude Bellingham ne se réveille pas.
Toutefois, le milieu de terrain reste une figure de la sélection anglaise et un titulaire au Real Madrid, ce qui devrait l’écarter de toute mauvaise surprise dans la liste. Mais en ce qui concerne le 11 de départ, le réveil va devoir sonner pour le joueur anglais.
J. Bellingham

J. Bellingham

EnglandAngleterre Âge 22 Milieu

WC Qualification Europe

2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs5
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs15
Buts4
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
1
