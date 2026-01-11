Raphinha

Supercopa : Raphinha dompte le Real, le Barça sacré !

Liga11 janv. , 22:03
parAlexis Rose
0
Finale de la Supercoupe d’Espagne :
Stade Roi-Abdallah (Djeddah, Arabie Saoudite).
FC Barcelone - Real Madrid : 3-2.
Buts : Raphinha (36e, 73e), Lewandowski (45e+4) pour le Barça ; Vinicius (45e+2), Gonzalo Garcia (45e+6) pour le Real Madrid.
Expulsion : De Jong (90e+1e) pour le Barça.
Au terme d’un Clasico plein de spectacle, le FC Barcelone a réussi à venir à bout du Real Madrid grâce notamment à un doublé de l’inévitable Raphinha (3-2).
Sans saveur pendant un long moment, ce Clasico synonyme de finale de la Supercopa prenait une toute autre allure dans le dernier quart d’heure de la première période. Pour commencer, Raphinha ouvrait la marque d’un tir croisé du gauche après un bon service de Fermin Lopez (1-0 à la 36e). Puis au début du temps additionnel, Vinicius remettait les compteurs à zéro en égalisant du droit après s’être joué de Koundé et Cubarsi (1-1 à la 45e+2). Une joie de courte durée pour le Real, puisque sur le coup d’envoi, Lewandowki envoyait une passe lumineuse de Pedri au fond des filets de Courtois (2-1 à la 45e+4). Pas de quoi refroidir Madrid, qui revenait dans la foulée ! À la retombée d’un ballon dégagé par Raphinha sur sa ligne, le jeune Gonzalo Garcia poussait le ballon dans le but avec l’aide de la barre (2-2 à la 45e+6).
En deuxième période, la folie redescendait un peu dans ce Clasico… jusqu’à ce que Raphinha ne refasse la différence. Sur une passe d’Olmo, l’attaquant brésilien glissait en frappant pour lober Courtois de manière assez involontaire (3-2 à la 73e). En fin de match, De Jong était expulsé par l'arbitre pour un tacle dangereux sur Mbappé (90e+1). Ce qui ne changeait finalement rien au résultat final, vu que le Barça s'imposait 3-2 face au Real, malgré des grosses occasions de Carreras (90e5) et Ceballos (90e+7) en toute fin de match .
Grâce à cette victoire dans le Clasico, le Barça conserve son dû et s’adjuge une 16e Supercoupe d’Espagne au nez et à la barbe du Real Madrid, encore privé de trophée par son meilleur ennemi.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279190_0332 (1)
PSG

PSG : Ousmane Dembélé prend la parole

ICONSPORT_282097_0093
OL

CdF : Endrick marque déjà pour l’OL

ICONSPORT_281307_0012
PSG

Liverpool en plein cauchemar, c'est la faute du PSG

Fil Info

11 janv. , 22:00
PSG : Ousmane Dembélé prend la parole
11 janv. , 21:49
CdF : Endrick marque déjà pour l’OL
11 janv. , 21:30
Liverpool en plein cauchemar, c'est la faute du PSG
11 janv. , 21:00
Un départ majeur en défense, Monaco inquiète
11 janv. , 20:40
CdF : Comment suivre le tirage des 1/8e de finale
11 janv. , 20:20
L'Arabie saoudite lâche 20 ME au PSG
11 janv. , 20:10
Cpe France : Rennes passe avec une belle frayeur
11 janv. , 20:09
CdF : Programme TV et résultats des 16es de finale

Derniers commentaires

CdF : Endrick marque déjà pour l’OL

Quelle passe de Tolisso...

LOSC - OL : les compos (21h00 sur beIN Sports 1)

Je suis sur youtube j ecoute sur Julien le Gone

CdF : Endrick marque déjà pour l’OL

Oui mais en juin il va falloir trouver un autre attaquant, ça sera tout à refaire

CdF : Endrick marque déjà pour l’OL

Oui mais ton seum t'appartiens...

LOSC - OL : les compos (21h00 sur beIN Sports 1)

c'est très facile à faire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading