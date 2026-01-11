Supercopa : Raphinha dompte le Real, le Barça sacré !

Finale de la Supercoupe d’Espagne :

Stade Roi-Abdallah (Djeddah, Arabie Saoudite).

Buts : Raphinha (36e, 73e), Lewandowski (45e+4) pour le Barça ; Vinicius (45e+2), Gonzalo Garcia (45e+6) pour le Real Madrid

Expulsion : De Jong (90e+1e) pour le Barça.

Au terme d’un Clasico plein de spectacle, le FC Barcelone a réussi à venir à bout du Real Madrid grâce notamment à un doublé de l’inévitable Raphinha (3-2).

Sans saveur pendant un long moment, ce Clasico synonyme de finale de la Supercopa prenait une toute autre allure dans le dernier quart d’heure de la première période. Pour commencer, Raphinha ouvrait la marque d’un tir croisé du gauche après un bon service de Fermin Lopez (1-0 à la 36e). Puis au début du temps additionnel, Vinicius remettait les compteurs à zéro en égalisant du droit après s’être joué de Koundé et Cubarsi (1-1 à la 45e+2). Une joie de courte durée pour le Real, puisque sur le coup d’envoi, Lewandowki envoyait une passe lumineuse de Pedri au fond des filets de Courtois (2-1 à la 45e+4). Pas de quoi refroidir Madrid, qui revenait dans la foulée ! À la retombée d’un ballon dégagé par Raphinha sur sa ligne, le jeune Gonzalo Garcia poussait le ballon dans le but avec l’aide de la barre (2-2 à la 45e+6).

En deuxième période, la folie redescendait un peu dans ce Clasico… jusqu’à ce que Raphinha ne refasse la différence. Sur une passe d’Olmo, l’attaquant brésilien glissait en frappant pour lober Courtois de manière assez involontaire (3-2 à la 73e). En fin de match, De Jong était expulsé par l'arbitre pour un tacle dangereux sur Mbappé (90e+1). Ce qui ne changeait finalement rien au résultat final, vu que le Barça s'imposait 3-2 face au Real, malgré des grosses occasions de Carreras (90e5) et Ceballos (90e+7) en toute fin de match .