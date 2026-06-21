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Mondial 2026 : 0-0 contre l'Iran, la Belgique n'y arrive pas

Mondial 202621 juin , 23:02
parGuillaume Conte
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La Belgique n'a pas réussi à faire la différence face à l'Iran, dans un match plus spectaculaire que ne le laisse penser le score (0-0). Tout se jouera lors de la dernière journée dans ce groupe avec uniquement des nuls. 
Accroché par l’Egypte lors du premier match, la Belgique devait s’imposer face à l’Iran pour repartir dans le bon sens. Malgré une domination assez nette, mais des occasions énormes des deux côtés, les Diables Rouges ne sont pas parvenus à leur objectif. Dernier rempart de l’Iran, Alireza Beiranvand a réalisé quelques miracles pour garder son équipe dans le match. Et la fin de rencontre a été totalement débridée en raison de l’expulsion de Ngoy, auteur d’une bourde défensive combinée à une faute comme dernier défenseur. 
Avec ce match nul, ce groupe reste toujours très ouvert avec uniquement des matchs nuls pour le moment. La rencontre de la nuit entre la Nouvelle-Zélande et l’Egypte vaudra donc son pesant d’or. 
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Une petite pensée pour tous les imbéciles qui viennent ici pour continuellement critiquer Kylian Mbappé. Ces imbéciles se reconnaitront. ^^

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tessmann n'a pas été recruté bien cher donc on peut ne rien perdre.. nuamah est jeune c'est un aillier qui peut plaire en angleterre.. si il fait une grosse saison ca peut vite monter a 30-35M

L'OL accepte de perdre 22 ME, le fiasco est total

facy t es nul Recruté pour 29 millions d’euros c'est 35M qu'on l'a acheté .. si encore t'avais 23 prit de OAO mais meme pas .. Par contre ok on economise le salaire mais serieux un oa simple a 7m...

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l'equipe ne doit pas se désolidarisé, ils doivent viré cette pauvre femme !!! mais qu'est ce qu'elle est teubé serieux, genre voir son enfant naitre est moins important que jouer au football ! qu'elle aille consulter un psy et qu'on ne voit plus jamais sa gueule, ce serait un homme qui aurait dit ca, il aurait été ly cher et viré, donc pareil pour ellen qu'elle degage qu'on voit plus jamais sa sale tronche !

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Que d'années perdues, l'OL pourrait être aujourd'hui au niveau de l'Athletico Madrid avec un repreneur sérieux et puissant

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