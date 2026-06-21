Mondial 2026 : 0-0 contre l'Iran, la Belgique n'y arrive pas

La Belgique n'a pas réussi à faire la différence face à l'Iran, dans un match plus spectaculaire que ne le laisse penser le score (0-0). Tout se jouera lors de la dernière journée dans ce groupe avec uniquement des nuls.

Accroché par l’Egypte lors du premier match, la Belgique devait s’imposer face à l’Iran pour repartir dans le bon sens. Malgré une domination assez nette, mais des occasions énormes des deux côtés, les Diables Rouges ne sont pas parvenus à leur objectif. Dernier rempart de l’Iran, Alireza Beiranvand a réalisé quelques miracles pour garder son équipe dans le match. Et la fin de rencontre a été totalement débridée en raison de l’expulsion de Ngoy, auteur d’une bourde défensive combinée à une faute comme dernier défenseur.

Avec ce match nul, ce groupe reste toujours très ouvert avec uniquement des matchs nuls pour le moment. La rencontre de la nuit entre la Nouvelle-Zélande et l’Egypte vaudra donc son pesant d’or.