Coupe du Monde 2026

Le programme du Mondial menacé à cause de l’Iran

Mondial 202609 avr. , 17:40
parEric Bethsy
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A deux mois du début de la compétition, le programme du Mondial 2026 pourrait être modifié. C’est du moins la demande formulée par l’Iran qui refuse de mettre les pieds aux Etats-Unis pendant sa guerre avec les Américains.
Donald Trump n’a rien fait pour rassurer l’Iran. En pleine guerre entre les deux pays, le président des Etats-Unis a vivement conseillé aux Iraniens de ne pas disputer le Mondial 2026 qui se jouera notamment sur le sol américain. « L'équipe nationale d'Iran est la bienvenue à la Coupe du monde mais je ne pense vraiment pas que leur présence soit appropriée, pour leur propre vie et sécurité », écrivait le chef d’Etat sur son réseau Truth Social le mois dernier.

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Avec ses trois matchs dans la phase de groupes prévus aux Etats-Unis, où se situe également son camp de base, l’Iran aurait pu faire une croix sur la compétition. Mais sa sélection ne compte pas céder sous la pression de Donald Trump. « Il est certain que personne ne peut exclure l'équipe nationale iranienne de la Coupe du monde, répondait-elle sur Instagram. Le seul pays qui pourrait être exclu est celui qui porte simplement le titre "d'hôte" mais qui n'a pas la capacité d'assurer la sécurité des équipes participant à cet événement mondial. »
Déterminé à disputer le tournoi, l’Iran demande néanmoins à la FIFA de reprogrammer ses matchs dans l’un des deux autres pays hôtes. « Notre demande à la FIFA de transférer les matchs iraniens des Etats-Unis au Mexique est toujours valable, mais nous n’avons pas encore reçu de réponse, a récemment indiqué le ministre iranien des Sports Ahmad Donyamali à l’agence de presse d’Etat turque Anadolu. Si elle est acceptée, la participation de l’Iran à la Coupe du monde sera certaine. Cependant, la FIFA n’a pas encore répondu. » A deux mois du match d’ouverture, la requête iranienne semble poser problème.
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Infantino et Trump sont de grands amis, et la Fifa interdit toute ingérences étatique et politique dans le foot, mais il est vrai que le clown orange de service fait la pluie et le beau temps et l'autre lui lèche les godasses.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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