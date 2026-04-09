Le programme du Mondial menacé à cause de l’Iran

Si Lyon perd et que l’adversaire fait ça je réclame le penalty aussi perso ^^
encore un jeune ingrat... dégage ! je te souhaite une carriere a la Tanguy Nianzou que TOUT LE MONDE A OUBLIE et qui était promis a un bel avenir (comme WZE) mais vas y petit con !
👍🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Infantino et Trump sont de grands amis, et la Fifa interdit toute ingérences étatique et politique dans le foot, mais il est vrai que le clown orange de service fait la pluie et le beau temps et l'autre lui lèche les godasses.
👍🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
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