Portugal : Cristiano Ronaldo critiqué, il prend sa défense

Le défenseur portugais Diogo Dalot a répondu fermement aux critiques samedi, affirmant que certaines personnes souhaitaient activement voir le Portugal échouer dans sa campagne de Coupe du Monde, après un début de parcours difficile dans le groupe K.

Les propos de Diogo Dalot font suite à ce qu'il a qualifié de "quelques jours difficiles" après le match nul décevant (1-1) du Portugal face à la République démocratique du Congo. Ce résultat a déclenché un torrent de critiques et d'insultes sur les réseaux sociaux à la veille de leur match contre l'Ouzbékistan mardi.

"Les critiques viendront, mais ce qu’il faut retenir, c’est que des millions de personnes veulent que le Portugal gagne et qu’il y en a d’autres qui ne veulent pas que le Portugal gagne," a déclaré Diogo Dalot aux journalistes. "Je suis dans le monde du football depuis assez longtemps pour savoir que les critiques font partie du processus et qu’on ne peut pas y échapper. Mais il y a aussi des critiques constructives."

"Notre message est clair : nous formons un groupe soudé, nous sommes forts et nous sommes prêts à tout pour gagner." Pressé de nommer ses cibles, le joueur de 27 ans est resté évasif. "Je ne peux pas citer une ou deux personnes en particulier, mais il y a des gens qui ne veulent pas que le Portugal gagne," a-t-il ajouté. "Mon travail, c’est d’aller sur le terrain, de jouer et de montrer que le groupe est fort et uni, quel que soit le résultat. L’équipe veut faire mieux."

Dalot prend la défense de Ronaldo

Diogo Dalot a également pris la défense de Cristiano Ronaldo, qui a fait l’objet d’une attention particulière après un début décevant pour sa sixième Coupe du monde. "Tout le monde sait que Cristiano est capable de gérer les critiques. Vu ce que les gens ont pu dire, les critiques font partie de son quotidien," a déclaré Dalot. La pression fait partie intégrante d’une compétition de ce niveau. Notre opinion à son sujet n’a pas changé : il sera toujours prêt à aider et à représenter son pays."

Diogo Dalot a également révélé que les joueurs s’efforçaient délibérément de se protéger des réactions négatives sur les réseaux sociaux. "Sans trop dévoiler ce dont nous parlons en privé, nous avons eu avant la Coupe du monde une discussion sur les réseaux sociaux et les critiques," a-t-il expliqué.

"Quand on a une équipe comme celle-ci, surtout avec Cristiano dans nos rangs, on doit apprendre à gérer des critiques qui sortent de l’ordinaire… C’est pourquoi l’équipe s’est coupée des critiques sur les réseaux sociaux. L’aspect positif, c’est que cela s’est produit tôt (dans le tournoi). Plus les revers surviennent tôt, plus il nous est facile de mettre un terme à ce sujet et de passer à autre chose."