Mondial 2022: Un chat expulsé, le Brésil fait scandale

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

C'est un événement peu commun qui s'est déroulé au début de la conférence de presse de Vinicius Jr. Un chat s'était installé face aux médias, et cela n'a pas été du goût du responsable presse de l'équipe du Brésil.

A 72 heures du quart de finale du Mondial 2022 entre la Seleçao et la Croatie, programmé vendredi à 16 heures, Vinicius Jr était présent face aux journalistes. Et l'attaquant du Brésil et du Real Madrid a eu une sacrée surprise, puisque sur le pupitre un chat était tranquillement allongé afin d'assister en première loge à ce rendez-vous. Mais le responsable des relations médias de l'équipe du Brésil a estimé que l'animal avait beau être calme, il n'avait rien à faire là. Mais c'est la manière dont ce chat a été traité qui a fait le buzz. Car le responsable en question l'a saisi à deux mains et l'a éjecté sans ménagement, provoquant un murmure de désapprobation au sein des journalistes. Le responsable de la Seleçao a rapidement fait savoir qu'il n'avait pas fait mal à l'animal, tout cela sous le regard mi-amusé, mi-étonné d'un Vinicius Jr un peu sidéré, puis mort de rire.