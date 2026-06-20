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Georgina Rodiguez

Georgina Rodríguez et Madalena Aragão, le Portugal part en vrille

Mondial 202620 juin , 13:00
parHadrien Rivayrand
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Le Portugal a mal entamé sa campagne à la Coupe du monde 2026 avec un match nul face à la République démocratique du Congo. Un résultat qui a rapidement alimenté les polémiques, notamment autour de Cristiano Ronaldo.
Le Portugal devra réagir face à l’Ouzbékistan afin de rassurer et de faire un grand pas vers la qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. Surpris d’entrée par la RDC, les Lusitaniens ont laissé une impression mitigée, à commencer par Cristiano Ronaldo, dont la prestation a suscité de nombreux commentaires.
Au terme de la rencontre, João Neves a notamment rappelé que CR7 était « un joueur comme les autres » au sein du groupe et que tout le monde devait travailler dans la même direction. Une déclaration plutôt mesurée, mais qui n’a pas été appréciée par certains supporters de Cristiano Ronaldo. Le milieu du PSG et sa compagne, Madalena Aragão, ont alors été la cible d’une importante vague de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux.

Georgina Rodríguez s'en mêle, ça va trop loin 

Depuis, de nombreuses fausses informations circulent sur internet. Même Georgina Rodríguez, la compagne de Cristiano Ronaldo, a été induite en erreur. Cette dernière a en effet réagi à une prétendue publication attribuée à Madalena Aragão sur Instagram, dans laquelle celle-ci aurait écrit : « Dis à ton GOAT de prendre sa retraite, il est très égoïste. »
Pensant ce message authentique, Georgina Rodríguez aurait répondu : « Wow !! Cette génération arrive en force !! 🤣🤣 ».

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Une polémique dont le Portugal se serait bien passé avant son rendez-vous face à l’Ouzbékistan. Malgré un effectif particulièrement talentueux, la sélection lusitanienne peine à convaincre en ce début de tournoi. Les hommes du sélectionneur portugais devront rapidement rectifier le tir et afficher une unité sans faille lors de leur prochaine sortie.
Cristiano Ronaldo aura également à cœur d’apaiser les tensions et de recentrer l’attention sur le terrain. Pour l’heure, une controverse largement alimentée par les réseaux sociaux vient perturber l’environnement d’une équipe pourtant considérée comme l’une des favorites de cette Coupe du monde 2026.
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Derniers commentaires

Habib Beye reste à l’OM, mardi sera bouillant

rien a voir avec labrune !! La DNCG veut des garantie du proprio , qu'il puisse avoir la surface financière pour le club sur l'année a venir !! Vu la situation et le passage devant l'UEFA, ils vont encadrer la masse salariale et demander des garanties financières Alors détend toi avec ta haine de l'OM c'est pathetique !!

Habib Beye reste à l’OM, mardi sera bouillant

Je ne pense pas non ! ^^

Rachat de l’OL en danger, Cork Gully fait très peur

Bla... Bla... Bla

Habib Beye reste à l’OM, mardi sera bouillant

Surtout qu'entre Labrune et l'OM, ce sont les canons de Navaronne.

Habib Beye reste à l’OM, mardi sera bouillant

Votre article est incompréhensible..... Stop l'IA, ça commence à se voir 🫪 👊⚽

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