CdM : Les 16es de finale provisoires dévoilés

Et si la phase de poule de Coupe du monde se terminait maintenant ? Le tableau des 16es de finale provisoire est connu, même s'il peut être sujet à énormément de mouvements.

Le premier tour de la Coupe du monde est désormais quasiment à la moitié, et les premiers enseignements sont dévoilés. Deux équipes sont éliminées : la Turquie et Haïti. Seules deux équipes sont qualifiés pour le prochain tour : les Etats-Unis et le Mexique. Tout reste encore possible, mais les projections pour les 16e de finale, une grande nouveauté dans cette Coupe du monde cette année, peuvent déjà se faire. Si les classements se figeaient à ce samedi 20 juin, voici quelles serait les affiches de ces 16es de finale de la Coupe du monde.

Si les classements ne bougeaient plus, ce qui est bien évidemment impossible, cela permettra d'avoir déjà de grosses affiches en 16e de finale, avec notamment un Cote d'Ivoire-France, et un Angleterre-Espagne. Mais encore une fois, beaucoup de choses peuvent se passer d'ici au dimanche 28 juin, date de la fin de la phase de poule.

Allemagne - Ecosse

Norvège - Paraguay

Corée du Sud - Suisse

Suède - Maroc

RD Congo - Ghana

Uruguay - Autriche

USA - Pays-Bas

Nouvelle Zélande - Espagne

Brésil - Japon

Cote d’Ivoire - France

Angleterre - Espagne

Mexique - Belgique

Argentine - Arabie Saoudite

Australie - Iran

Canada - Rep. Tchèque

Colombie - Bosnie