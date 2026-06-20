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CdM : Les 16es de finale provisoires dévoilés

Mondial 202620 juin , 9:40
parGuillaume Conte
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Et si la phase de poule de Coupe du monde se terminait maintenant ? Le tableau des 16es de finale provisoire est connu, même s'il peut être sujet à énormément de mouvements.
Le premier tour de la Coupe du monde est désormais quasiment à la moitié, et les premiers enseignements sont dévoilés. Deux équipes sont éliminées : la Turquie et Haïti. Seules deux équipes sont qualifiés pour le prochain tour : les Etats-Unis et le Mexique. Tout reste encore possible, mais les projections pour les 16e de finale, une grande nouveauté dans cette Coupe du monde cette année, peuvent déjà se faire. Si les classements se figeaient à ce samedi 20 juin, voici quelles serait les affiches de ces 16es de finale de la Coupe du monde.
Si les classements ne bougeaient plus, ce qui est bien évidemment impossible, cela permettra d'avoir déjà de grosses affiches en 16e de finale, avec notamment un Cote d'Ivoire-France, et un Angleterre-Espagne. Mais encore une fois, beaucoup de choses peuvent se passer d'ici au dimanche 28 juin, date de la fin de la phase de poule.
Allemagne - Ecosse
Norvège - Paraguay
Corée du Sud - Suisse
Suède - Maroc
RD Congo - Ghana
Uruguay - Autriche
USA - Pays-Bas
Nouvelle Zélande - Espagne
Brésil - Japon
Cote d’Ivoire - France
Angleterre - Espagne
Mexique - Belgique
Argentine - Arabie Saoudite
Australie - Iran
Canada - Rep. Tchèque
Colombie - Bosnie

World Cup

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Uruguay
11010110
1
Suède
31100514
1
États-Unis
62200615
1
Canada
42110716
1
Mexique
62200303
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Je sais que l'OL n'en a pas les moyens mais lui je l'aurais tellement kiffé à Lyon.

L’OL fait une superbe vente, les supporters dégoûtés

Effectivement!

L’OM lui fait honte, le Maire de Marseille en a marre

toi tu fais honte à mon pays. degage un peu plus au sud et ne prends pas tes bouées. Payan + BFM. le combo gagnant.....

L’OM lui fait honte, le Maire de Marseille en a marre

flop.... allez essaie avec un autre compte pour voir. looser🫵😂

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Descend sur terre c'est la réalité financière du patron qui dicte la politique sportive du club OM et non les vœux des supporters marseillais démesurés qui veulent rattrapper le PSG avec des insultes et des moqueries . Le sport a changé. Le PSG travaille laisse les autres aboyer se moquer insulter etc . Sauf que le réveil sera difficile à supporter pour les marseillais. Heureusement qu'il y'a la TV et l'IPTV pour les marseillais pour voir les matchs des grands d'Europe avec à leur tête le PSG .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

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