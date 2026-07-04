France : Une star se blesse et déclare forfait

Oui mais leur sélectionneur est prévoyant et avait fait tourner le match d’avant, les joueurs avaient eu encore plus de repos que les Suisses!
Ça pleurniche encore alors que dans l’article la 2nde excuse c’est que l’entraîneur est accusé de faire tourner l’effectif à chaque match c’est contradictoire… Ça va chialer pendant encore combien de jours?
Oh c'est mignon ton commentaire 🥰
Messi c'est le lance Armstrong du football, a 40 ans il joue 2h de match en plein canicule jamais fatigué, jamais de crampes, jamais blessé et il enfile des buts et des passe decesif comme des perles, c'est produit magique c'est efficace
Bravo le Cap-vert d'avoir rivalisé avec l'Argentine qui s'en sort péniblement. Et que dire du plus beau but de la Coupe du Monde marqué par le Capverdien, Sidny Cabral. Le Cap-Vert vient de montrer la voie aux autres équipes qui affronteront l'Argentine. Les capverdiens viennent de mettre en lumière toutes les fragilités de l’équipe Argentine. Ce match va vraiment motiver l’Egypte qui a vraiment toutes ses chances face à la bande à Messi. Un match qui a dû aussi retenir toute l’attention des Brésiliens.
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