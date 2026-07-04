France : Une star se blesse et déclare forfait

A quelques heures du match entre la France et le Paraguay, on a appris le forfait d'Aurélien Tchouaméni. Le joueur du Real Madrid souffre d'un problème à la cuisse.

C'est le premier coup dur sur le plan physique de ce Mondial 2026 pour l'équipe de France, Aurélien Tchouaméni doit renoncer au match prévu ce samedi à 23h contre le Paraguay à Philadelphie. Lors du dernier entraînement des joueurs de Didier Deschamps, le milieu de terrain tricolore a ressenti une douleur à la cuisse et il n'a pas été en mesure d'aller au bout de la séance.

Koné va débuter contre le Paraguay

Selon RMC et L'Equipe, Aurélien Tchouaméni sera remplacé par Manu Koné face au Paraguay. On n'en sait pas encore sur la gravité de ce souci à la cuisse d'Aurélien Tchouaméni, et si cela remet en cause sa participation à un éventuel quart de finale du Mondial si la France se qualifie pour la suite du tournoi. Pour le reste de l'équipe, rien à signaler et à l'exception de ce changement imposé par la blessure du joueur madrilène, Didier Deschamps devrait faire confiance aux mêmes joueurs que lors du match face à la Suède.