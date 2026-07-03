« Kylian, pardonne-nous », la pétition qui devient virale

Kylian Mbappé est déchainé pendant cette Coupe du monde, et ceux qui ont osé douté de lui peuvent faire pénitence désormais.

Méconnaissable depuis plus d’un an avec le Real Madrid, Kylian Mbappé inquiétait avant le début de la Coupe du monde. Petits pépins physiques, langage corporel détaché, manque d’efficacité, hors-jeu en permanence et peu altruiste, le capitaine des Bleus n’était plus vraiment vu comme le leader de la formation de Didier Deschamps, et certains voyaient même Ousmane Dembélé tenir ce rôle.

Après quatre matchs de Coupe du monde, Kylian Mbappé a marqué cinq buts et a fait preuve d’une forme épatante, à l’image de son ouverture du score incroyable de vivacité et de détermination face à la Suède. Désormais, les Bleus continuent de viser le gratin mondial, mais l’équipe joue pour le Kid de Bondy, et surtout, Mbappé fait les efforts pour ses coéquipiers.

Kylian Mbappé surpayé, qui a osé dire ça ?

La France s'est mal comportée. On a douté, on a critiqué, on a été ingrats. Il est temps de réparer », annonce la pétition qui laisse le choix d’expliquer les critiques formulées contre Mbappé, sur le fait qu’il ne courait pas, qu’iil était trop payé, qu’il était surcoté, qu’il était arrogant ou que la France jouait mieux sans lui. En France, on a décidé de prendre ce retour spectaculaire de l’ancien joueur du PSG avec le sourire, et une pétition lancée en ligne fait un petit carton . Des petits malins ont lancé un site avec « Kylian, pardonne-nous », au nom de la République du Football Français, invitant les supporters des Bleus à se repentir. «», annonce la pétition qui laisse le choix d’expliquer les critiques formulées contre Mbappé, sur le fait qu’il ne courait pas, qu’iil était trop payé, qu’il était surcoté, qu’il était arrogant ou que la France jouait mieux sans lui.

Cette pétition a déjà passé le cap des 50.000 signatures, et nul doute que cela va encore augmenter, surtout si la France passe le Paraguay ce samedi soir. « Moi, citoyen(ne) de la République, je reconnais avoir douté de Kylian Mbappé, fleuron de notre nation et génie du ballon rond. Je retire solennellement chacune de mes paroles malveillantes et lui présente mes plus plates excuses. Tu es l'un des plus grands joueurs français de tous les temps. Je t'aime, Kylian » est-il demandé de conclure.

A noter que les organisateurs de cette pétition ont tout prévu, puisqu’ils assurent par exemple, sur le ton de l’humour bien évidemment, que Jérome Rothen s’excusera publiquement si les 200.000 signataires sont atteints, ou que la Tour Eiffel affichera « Pardon Kylian » si 5 millions de Français le demandent.