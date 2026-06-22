France - Irak : Les compos probables

L'équipe de France affronte l'Irak ce lundi à 23h pour son deuxième match dans ce Mondial 2026. Voici la composition probable des Bleus et de son adversaire.

Composition de l'équipe de France

Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Rabiot - Dembélé, Olise, Barcola - Mbappé (c)

Composition de l'équipe d'Irak

Basil - Ali, Tahseen, Hashem, Doski - Bayesh, Iqbal, Al-Ammari, Jasim - Hussein, Al-Hamadi