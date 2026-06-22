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France - Irak : Les compos probables

Mondial 202622 juin , 9:40
parClaude Dautel
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L'équipe de France affronte l'Irak ce lundi à 23h pour son deuxième match dans ce Mondial 2026. Voici la composition probable des Bleus et de son adversaire.
Composition de l'équipe de France
Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Rabiot - Dembélé, Olise, Barcola - Mbappé (c)
Composition de l'équipe d'Irak
Basil - Ali, Tahseen, Hashem, Doski - Bayesh, Iqbal, Al-Ammari, Jasim - Hussein, Al-Hamadi

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Derniers commentaires

TV : France Pierron finalement débarquée par L'Equipe

ah l insulte. la reponse des grands penseurs ou des petites couilles cachés derriere leur ecran, au fond de leur chambre d HLM. kassos

Doku gate : L’Equipe lâche France Pierron

mais on le sait, les minorité sont tjs les plus virulante...comme pour justifier leur connerie plus fort que tout le monde... Cette pauvre conne est nulle et ouaih elle merite de se faire virer, ca aurait été un homme, il le serais deja !

Doku gate : L’Equipe lâche France Pierron

la liberté d'expression ? elle est a la TV abruti, y a un minimum de tact a avoir t'es au courant ? Daniel Bravo qui a faillit se faire lourder parce qu'il faisait "une blague" ca te parle ? t'es au courant de la société d'aujourd'hui ou l'on peut plus rien dire ? Il suffit de voir le nombre de gens choqué par une telle prise de parole et l'enorme minorité qui trouve pas pas grave, comme toi....ca veut tout dire...

Le PSG propose Barcola dans un échange très surprenant

C'est une blague , ce mec est nul ....

TV : France Pierron finalement débarquée par L'Equipe

Cette France ( les 2 ) ? Suis pas daccord avec ses propos mais on est en URSS ou QUOI ???

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
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16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
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