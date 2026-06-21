Mondial 2026 : L'Irak menace d'attaquer la France

Battu 4-1 par la Norvège lors de son entrée en lice, l'Irak n'a pas l'intention de ne faire que défendre face à la France lundi, selon son sélectionneur Graham Arnold.

Sans doute aucune défense de la compétition n'aura à affronter deux premiers matches aussi redoutables. D'abord Erling Haaland, triple meilleur buteur de Premier League, et auteur d'un doublé en première période pour ouvrir son compteur en Coupe du monde face à l'Irak.

Puis la France de Kylian Mbappé, lundi.

"J’ai toujours été un entraîneur qui aborde les matches avec l’intention de gagner, et non en essayant de ne pas perdre", a déclaré le sélectionneur Graham Arnold, qui a aidé l’Irak à se qualifier pour sa première Coupe du monde depuis 40 ans.

"Si vous avez cette mentalité, oui, il y aura des jours où ça ne fonctionnera pas, mais il y en aura bien plus où ça portera ses fruits."

"Et si vous transmettez cet état d’esprit aux joueurs, en leur faisant comprendre que nous entrons sur le terrain avec la conviction et l’ambition de gagner, cela les met dans un bon état d’esprit", a poursuivi l'Australien.

Comme Erling Haaland, Kylian Mbappé a également inscrit un doublé lors de l'entrée en lice des Bleus contre le Sénégal (3-1), devenant par la même occasion le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.

"J’ai demandé si on pouvait aligner trois gardiens, mais ils ont dit non", a ironisé Graham Arnold. "Écoutez, ils ont des joueurs incroyables, et c’est un honneur. C’est un honneur, et nous allons entrer sur le terrain en restant concentrés sur nous-mêmes."

"Quand je dis cela, je parle de notre propre performance. Nous ne pouvons pas contrôler la performance de la France, mais nous pouvons contrôler la nôtre. Nous faisons en sorte que les joueurs soient totalement prêts à aller sur le terrain et à montrer au monde de quoi ils sont capables."

Aymen Hussein a brièvement permis à l’Irak d’égaliser face à la Norvège et s’est montré confiant quant à la capacité de son équipe à marquer contre les Bleus, qui ont encaissé quatre buts en six matches de qualification.

"Les défenseurs français sont parmi les meilleurs du monde, mais nous allons nous battre dans ce match", a déclaré l’attaquant de 30 ans.

"Nous allons essayer et prendre du plaisir à jouer contre une équipe très solide, et cela nous donnera encore plus d’énergie de jouer face aux meilleurs défenseurs."