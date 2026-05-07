CdM : Trump n’était « pas au courant » du prix des places

Donald Trump a poussé son premier coup de gueule à un mois de la Coupe du monde, s'agaçant de voir les prix des billets s'envoler, y compris pour le premier match des Etats-Unis.

C’est une polémique de plus pour la FIFA à l’approche de la Coupe du monde . Déjà peu populaire aux Etats-Unis, le football n’aide pas à séduire les amoureux de sport avec ses prix prohibitifs pour le Mondial qui aura lieu en juin et juillet sur le continent américain. Ainsi, les places pour le premier match de la sélection américaine, contre le Paraguay le 12 juin à Los Angeles, sont à 1000 euros, et montent vite à 1650 euros.

Trump trouve les places trop chères

Si Gianni Infantino a fait savoir que le prix était fixé selon la qualité de l’évènement et le montant que peuvent payer les spectateurs pour y assister, Donald Trump a comme souvent mis les pieds dans le plat. Pour le président des USA, cela semble clairement trop cher comme il l'a confié au New York Post.

« Je n'étais pas au courant de ce montant. J'aimerais bien y être mais je ne paierais pas ça, pour être honnête. Je n'ai pas vu ça mais il faudrait que je me penche dessus », a livré un Donald Trump qui a ensuite vanté l’évènement et le succès populaire jamais vu dans l’histoire de la FIFA selon lui.

Il faut dire que l’instance mondiale du football a vendu cinq millions de billets, et il reste encore deux millions de tickets disponibles à la vente. D’autres billets seront mis en vente au fur et à mesure de la compétition, notamment quand les 1/8e de finale commenceront à se dessiner ainsi que les matchs suivants.