Indice UEFA : Le PSG en finale, l’Italie tremble

Le PSG continue de pousser la France à l'indice UEFA, et ce pourrait même rapporter très gros en cas de victoire finale. A condition que Strasbourg donne un coup de pouce.

Le parcours continue pour le Paris Saint-Germain , qui a pris le meilleur sur l’ensemble des deux matchs sur le Bayern Munich. C’est une nouvelle place en finale de la Ligue des champions qui sera au programme des joueurs de Luis Enrique. Une très belle réussite pour le club parisien, qui rapporte gros à la France au passage. Vincent Labrune, qui a sauté de joie sur le premier but parisien ce mercredi soir à Munich, va prochainement pouvoir envoyer un message de félicitations au PSG. L’indice UEFA, qui n’a jamais vraiment décollé cette saison, se redresse grâce aux performances des joueurs parisiens.

La 5e place de l'Italie ciblée

En effet, l’écart avec l’Italie pour aller chercher la 5e place sur cette saison ne cesse de se réduire. Il était de 1,5 point avant la demi-finale. Avec la qualification du PSG, il est désormais de 0,8 point. Avec un coup de pouce de Strasbourg, si jamais les Alsaciens parviennent à se qualifier contre le Rayo Vallecano ce jeudi soir, il est possible de dépasser nos voisins transalpins en fin de saison. Ce ne pourra toutefois être que pour la cinquième place de cette saison, le Portugal, qui possède toujours Braga solidement en course en Europa League, a bien trop d’avance avec 1,7 d’écart.

Mais avec 39 points inscrits cette saison, le PSG frappe encore une fois très fort et fait déjà mieux que la saison dernière, où il avait inscrit 37 points en raison d’une phase de poule plus compliquée.