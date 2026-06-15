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CdM : Les Bleus veulent éviter un piège XXL

Mondial 202615 juin , 21:30
parFoot01 avec Reuters
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L'équipe de France lance sa Coupe du monde mardi face au Sénégal, à New York, lors d'une première rencontre difficile que les Bleus veulent remporter pour bien lancer leur compétition et afficher leurs ambitions de troisième titre.
"On sait tous qu'on a un groupe très relevé avec des adversaires qui donneront le maximum contre nous, avec beaucoup de qualités", a déclaré le milieu de terrain N'Golo Kanté, lundi en conférence de presse. "Pour ne pas se faire surprendre, c'est important de commencer la compétition par une victoire. On veut très bien commencer pour bien se lancer dans la compétition."
Le premier match sera primordial pour la France, qui défiera ensuite l'Irak lundi prochain à Philadelphie avant de conclure sa phase de poules à Boston, le 26 juin, contre la Norvège, invaincue en qualifications.
"Il est important, très important parce que c'est le premier match", a également ajouté le sélectionneur Didier Deschamps, en conférence de presse. "Il n'est pas décisif parce qu'il y a deux autres rencontres. Commencer par une victoire dans une poule à quatre équipes, c'est la meilleure des choses. C'est toujours l'objectif."

Deschamps se méfie du Sénégal

Champion d'Afrique en début d'année avant de se voir retirer le titre sur tapis vert, le Sénégal figure parmi "les meilleures équipes africaines et mondiales", selon Didier Deschamps.
"Sur le papier, de par ce qu'il a réalisé à la dernière Coupe d'Afrique, le Sénégal est un adversaire de très, très haut niveau", a souligné le sélectionneur.
"Ils ont des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs, un potentiel offensif qui est très important, un milieu de terrain qui fonctionne très, très bien. L'aspect défensif, à la CAN, a été très efficace avec une grande densité athlétique, et beaucoup de joueurs amènent une technicité importante. On sait à quoi s'attendre."
Le souvenir de l'unique confrontation entre les deux équipes est dans toutes les têtes. En 2002, la France, alors championne du monde et d'Europe en titre, s'était pris d'entrée les pieds dans le tapis en s'inclinant contre le Sénégal (1-0).

Kanté ne veut qu'une chose, la victoire

"On veut la victoire, pas pour une revanche, mais pour bien démarrer la compétition et aller le plus loin possible", a prévenu N'Golo Kanté.
Didier Deschamps, qui avait pris sa retraite internationale en tant que joueur en 2000, a relativisé l'enjeu.
"Ça fait partie de l'histoire, même N'Golo (Kanté), je ne suis pas sûr qu'il ait regardé le match", a souri le sélectionneur. "La quasi-totalité de mes joueurs n'était pas née en 2002. Il n'y a pas de revanche dans le foot, il y a 24 ans, en plus (...) Ce sera une autre page à écrire. On va tout faire pour que le résultat soit dans notre sens."

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