Donald Trump
Donald Trump et Gianni Infantino

CdM 2026 : Trump veut que l’Italie remplace l’Iran

Mondial 202623 avr. , 10:40
parHadrien Rivayrand
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L’Iran n’est toujours pas certain de pouvoir prendre part à la prochaine Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Donald Trump sait déjà par quelle équipe il souhaiterait remplacer le pays persan.
Compte tenu de la situation géopolitique, la prochaine Coupe du monde 2026 pourrait être remodelée. L’Iran, en plein conflit avec les États-Unis, n’est pas certain de participer au Mondial l’été prochain. Il faudra donc trouver une solution pour la FIFA en cas de forfait. Donald Trump, via son envoyé spécial Paulo Zampolli, serait de son côté favorable au remplacement de l’Iran par… l’Italie.

L'Italie peut encore rêver d'un miracle ? 

Selon les informations du compte X The Touchline, Paulo Zampolli a en effet proposé à Donald Trump et à Gianni Infantino que les Transalpins remplacent l’Iran à la Coupe du monde 2026 :
« D’origine italienne, ce serait un rêve de voir les Azzurri là-bas. Avec quatre Coupes du monde, ils ont le pedigree pour le justifier. »
Reste à savoir si un tel repêchage serait possible, une intervention politique n’étant normalement pas autorisée par le règlement de la FIFA. En tout cas, en cas d’absence de l’Iran, une solution devra être trouvée. Et elle ne manquera pas de faire parler, même si elle devra respecter l’équité sportive. L’Italie a peu de chances de voir le sort lui être favorable, mais conserve malgré tout un mince espoir de disputer la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord.

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Dans le cas contraire, il faudra de toute manière reconstruire tout un projet de football national. Beaucoup en Italie demandent à ce que les clubs fassent davantage jouer les jeunes joueurs afin d’assurer un avenir durable à la sélection, qui reste sur trois non-qualifications consécutives à la Coupe du monde. Un fiasco retentissant qui n’a pas fini de faire parler de l’autre côté des Alpes.
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Derniers commentaires

OL : Endrick chambre Paris, attention à la sanction

Je trouve cela hors de proportions. Le gone marque à Paris, et danse de joie . Où est le problème? Combien de joueurs en France et ailleurs font ça tous les weekends....les derives de la culture du buzz.

OL : Endrick chambre Paris, attention à la sanction

Mon dieu , je suis horrifié , il a osé danser après avoir marqué un but ! il faut rétablir la peine de mort ils ne savent pas ces gamins qu'il ne faut pas danser, faire chut ! , ou se boucher les oreilles ? que l'on en parlera plus que s'ils cassent une jambe à un autre joueur et même plus que des mauvaises décisions d'un arbitre , des cartons rouges immaginaires

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Mouarf !

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

Je trouve ça plutôt étonnant étant donné que nous étions en multi propriété. L'argent devait appartenir au groupe et circuler entre les clubs, nan ? donc pourquoi d'un coup on nous sort des dettes ? A ce compte la pourquoi ne pas porter plainte auprès de la justice française au titre des 3 joueurs qu'on a payé deux fois et qui n'ont jamais jouer chez nous ?!? D’ailleurs il n'y avait visiblement pas de délégation lyonnaise au procès, qui a duré une semaine juste après le déport de plainte. Ça pue l'embrouille cette histoire.

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

t'es courageux, toi, de parler un un tel demeuré...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
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203048182549-24
18
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153036212766-39

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