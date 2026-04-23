CdM 2026 : Trump veut que l’Italie remplace l’Iran

L’Iran n’est toujours pas certain de pouvoir prendre part à la prochaine Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Donald Trump sait déjà par quelle équipe il souhaiterait remplacer le pays persan.

Compte tenu de la situation géopolitique, la prochaine Coupe du monde 2026 pourrait être remodelée. L’Iran, en plein conflit avec les États-Unis, n’est pas certain de participer au Mondial l’été prochain. Il faudra donc trouver une solution pour la FIFA en cas de forfait. Donald Trump, via son envoyé spécial Paulo Zampolli, serait de son côté favorable au remplacement de l’Iran par… l’Italie.

L'Italie peut encore rêver d'un miracle ?

Selon les informations du compte X The Touchline, Paulo Zampolli a en effet proposé à Donald Trump et à Gianni Infantino que les Transalpins remplacent l’Iran à la Coupe du monde 2026 :

« D’origine italienne, ce serait un rêve de voir les Azzurri là-bas. Avec quatre Coupes du monde, ils ont le pedigree pour le justifier. »

Reste à savoir si un tel repêchage serait possible, une intervention politique n’étant normalement pas autorisée par le règlement de la FIFA. En tout cas, en cas d’absence de l’Iran, une solution devra être trouvée. Et elle ne manquera pas de faire parler, même si elle devra respecter l’équité sportive. L’Italie a peu de chances de voir le sort lui être favorable, mais conserve malgré tout un mince espoir de disputer la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord.

Dans le cas contraire, il faudra de toute manière reconstruire tout un projet de football national. Beaucoup en Italie demandent à ce que les clubs fassent davantage jouer les jeunes joueurs afin d’assurer un avenir durable à la sélection, qui reste sur trois non-qualifications consécutives à la Coupe du monde. Un fiasco retentissant qui n’a pas fini de faire parler de l’autre côté des Alpes.