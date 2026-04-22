Algérie : Mandrea forfait pour le Mondial 2026

Victime d'une blessure à l'entraînement la semaine passée avec Caen, Anthony Mandrea doit se faire opérer de l'épaule et le gardien de but algérien ne disputera pas le Mondial avec les Fennecs.

C'est une décision qu'il a dû prendre la mort dans l'âme, mais une semaine après avoir été hospitalisé suite à un choc à l'épaule, Anthony Mandrea a décidé de se faire opérer. Une décision qui marque la fin de sa saison avec Caen, où il est en fin de contrat, et son forfait définitif pour la prochaine Coupe du Monde avec l'Algérie, dont il était le gardien de but remplaçant. C'est Gaël Clichy, l'entraîneur du club normand, qui a officialisé la mauvaise nouvelle pour le portier des Fennecs. « Anthony Mandrea doit se faire opérer mercredi, sa saison est terminée. C’est terminé pour la Coupe du monde. Il l’a accepté, quelque part, il n’y a pas grand-chose à faire. Je suis quelqu’un de très positif donc je lui ai dit que quand certaines portes se ferment, c’est parfois que d’autres vont s’ouvrir un peu plus tard », a confié l'ancien international français. Durant sa convalescence, Anthony Mandrea va devoir se trouver un nouveau club puisqu'il va quitter Caen et le National, plusieurs formations européennes ayant déjà un oeil sur celui qui a réussi globalement une bonne saison au sein d'une équipe qui n'était pas réellement très performante.