Lamine Yamal blessé, l'Espagne retient son souffle

Sorti sur blessure après avoir marqué un penalty, ce mercredi soir, Lamine Yamal inquiète l'Espagne à moins de deux mois du Mondial.

L'inquiétude est considérable du côté de Barcelone, mais également de l'équipe d'Espagne. Peu avant la pause, Lamine Yamal s'est écroulé au sol après avoir marqué un penalty pour le Barça contre le Celta Vigo. Visiblement, l'attaquant barcelonais souffrait à l'arrière de la jambe gauche au niveau de l'ischio. Si la saison du FC Barcelone est bientôt terminée, Lamine Yamal est évidemment un joueur très important pour l'équipe d'Espagne, un des candidats au titre lors du prochain mondial.

Selon Marca, le joueur du FC Barcelone subira des examens complémentaires dans les prochaines heures afin de déterminer la nature exacte de sa blessure et la durée de son absence éventuelle. D'aucuns craignent que Lamine Yamal soit absent au moins pour la première partie de la Coupe du Monde, ce qui serait un énorme coup dur pour la Roja. A noter qu'après ce penalty, le match Barça-Celta a été arrêté pendant près de 20 minutes suite au malaise cardiaque d'un supporter dans les tribunes du Camp Nou.