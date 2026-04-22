L'Espagne craint un coup dur pour Lamine Yamal
Lamine Yamal sorti sur blessure

Lamine Yamal blessé, l'Espagne retient son souffle

Liga22 avr. , 23:06
parClaude Dautel
0
Sorti sur blessure après avoir marqué un penalty, ce mercredi soir, Lamine Yamal inquiète l'Espagne à moins de deux mois du Mondial.
L'inquiétude est considérable du côté de Barcelone, mais également de l'équipe d'Espagne. Peu avant la pause, Lamine Yamal s'est écroulé au sol après avoir marqué un penalty pour le Barça contre le Celta Vigo. Visiblement, l'attaquant barcelonais souffrait à l'arrière de la jambe gauche au niveau de l'ischio. Si la saison du FC Barcelone est bientôt terminée, Lamine Yamal est évidemment un joueur très important pour l'équipe d'Espagne, un des candidats au titre lors du prochain mondial.
Selon Marca, le joueur du FC Barcelone subira des examens complémentaires dans les prochaines heures afin de déterminer la nature exacte de sa blessure et la durée de son absence éventuelle. D'aucuns craignent que Lamine Yamal soit absent au moins pour la première partie de la Coupe du Monde, ce qui serait un énorme coup dur pour la Roja. A noter qu'après ce penalty, le match Barça-Celta a été arrêté pendant près de 20 minutes suite au malaise cardiaque d'un supporter dans les tribunes du Camp Nou.
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Rien n est encore joué, le calendrier d Arsenal est le plus manoeuvrable, il ne joue que des bas du tableau, alors que City a encore un match piège lors de la dernière journee face à Aston Villa qui est à la lutte pour une place en LDC...

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faudrait peut etre rectifier le classement lille est 4em et l'OL 3em

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Tu me confonds avec ta personne. ^^ Je ne me courbe devant personne.

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reponds leurs pas a ces trou de balles,,ils ne meritent pas d'attention.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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