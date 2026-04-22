Lamine Yamal blessé, l'Espagne retient son souffle

Arsenal joue en LDC ca peut leur jouer des tours sur le physique
Rien n est encore joué, le calendrier d Arsenal est le plus manoeuvrable, il ne joue que des bas du tableau, alors que City a encore un match piège lors de la dernière journee face à Aston Villa qui est à la lutte pour une place en LDC...
faudrait peut etre rectifier le classement lille est 4em et l'OL 3em
Tu me confonds avec ta personne. ^^ Je ne me courbe devant personne.
reponds leurs pas a ces trou de balles,,ils ne meritent pas d'attention.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|66
|29
|21
|3
|5
|65
|25
|40
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|29
|10
|7
|12
|38
|44
|-6
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|30
|4
|8
|18
|25
|49
|-24
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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🚨⚠️ Lamine Yamal leaves the pitch with an injury after taking and scoring a penalty. ❗️ Second injury of the night for Barça after João Cancelo.