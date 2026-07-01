CdM 2026 : L'Angleterre miraculée face à la RD Congo

1/16es de finale de la Coupe du monde 2026

Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta

L'Angleterre bat la RD Congo : 2 buts à 1

Buts pour l'Angleterre : Kane (75e et 86e)

But pour la RD Congo : Cipenga (7e)

Ce mercredi à la Coupe du monde, l’Angleterre était opposée à la République démocratique du Congo. Les Three Lions sont passés tout près de la correctionnelle.

L’Angleterre fait partie des grandes favorites pour le titre lors de cette Coupe du monde 2026. Mais aucun match n’est simple, et les hommes de Thomas Tuchel ont frôlé l’élimination ce mercredi face à la République démocratique du Congo. Dès le début de la rencontre, les Anglais ont été surpris par un superbe but de Brian Cipenga. La RDC aurait même pu doubler la mise en première période, mais Yoane Wissa a vu sa frappe repoussée par le poteau de Jordan Pickford.

Kane encore sauveur de l'Angleterre

En difficulté, l’Angleterre a dû attendre la fin de la seconde période pour réagir et faire la différence. Comme souvent, les Three Lions ont pu compter sur Harry Kane. L’attaquant du Bayern Munich a pris ses responsabilités dans le dernier quart d’heure en inscrivant un doublé. D’abord de la tête, puis d’une frappe limpide en lucarne, imparable pour Lionel Mpasi malgré une prestation remarquable lors de ce 1/16e de finale à Atlanta.

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La RDC peut néanmoins être fière de son parcours et de la performance livrée face à l’un des favoris du tournoi. Les Britanniques affronteront désormais le Mexique, pays hôte, en huitièmes de finale. Un match qui s’annonce nettement plus exigeant, et où l’Angleterre devra hausser son niveau de jeu pour éviter une mauvaise surprise et un retour prématuré en Europe dans les prochains jours.