ICONSPORT_369466_0273

CdM 2026 : L'Angleterre miraculée face à la RD Congo

Mondial 202601 juil. , 20:00
parHadrien Rivayrand
3
Ajouter comme source préférée sur Google
1/16es de finale de la Coupe du monde 2026
Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta
L'Angleterre bat la RD Congo : 2 buts à 1
Buts pour l'Angleterre : Kane (75e et 86e)
But pour la RD Congo : Cipenga (7e)
Ce mercredi à la Coupe du monde, l’Angleterre était opposée à la République démocratique du Congo. Les Three Lions sont passés tout près de la correctionnelle.
L’Angleterre fait partie des grandes favorites pour le titre lors de cette Coupe du monde 2026. Mais aucun match n’est simple, et les hommes de Thomas Tuchel ont frôlé l’élimination ce mercredi face à la République démocratique du Congo. Dès le début de la rencontre, les Anglais ont été surpris par un superbe but de Brian Cipenga. La RDC aurait même pu doubler la mise en première période, mais Yoane Wissa a vu sa frappe repoussée par le poteau de Jordan Pickford.

Kane encore sauveur de l'Angleterre 

En difficulté, l’Angleterre a dû attendre la fin de la seconde période pour réagir et faire la différence. Comme souvent, les Three Lions ont pu compter sur Harry Kane. L’attaquant du Bayern Munich a pris ses responsabilités dans le dernier quart d’heure en inscrivant un doublé. D’abord de la tête, puis d’une frappe limpide en lucarne, imparable pour Lionel Mpasi malgré une prestation remarquable lors de ce 1/16e de finale à Atlanta.

Lire aussi

Le gardien congolais Mpasi écoeure l'AngleterreLe gardien congolais Mpasi écoeure l'Angleterre
La RDC peut néanmoins être fière de son parcours et de la performance livrée face à l’un des favoris du tournoi. Les Britanniques affronteront désormais le Mexique, pays hôte, en huitièmes de finale. Un match qui s’annonce nettement plus exigeant, et où l’Angleterre devra hausser son niveau de jeu pour éviter une mauvaise surprise et un retour prématuré en Europe dans les prochains jours.

World Cup

CalendrierRésultats

Group A

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Mexique
93300606
2
Afrique du Sud
4311123-1
3
Korea Republic
3310223-1
4
R. tchèque
1301226-4

Group B

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Suisse
73210734
2
Canada
43111835
3
Bosnie-Herzégovine
4311156-1
4
Qatar
13012210-8

Group C

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Brésil
73210716
2
Maroc
73210633
3
Écosse
3310214-3
4
Haïti
0300328-6

Group D

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
États-Unis
63201844
2
Australie
43111220
3
Paraguay
4311124-2
4
Türkiye
3310235-2

Group E

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Allemagne
632011046
2
Côte d'Ivoire
63201422
3
Équateur
43111220
4
Curacao
1301219-8

Group F

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Pays-Bas
732101046
2
Japon
53120734
3
Suède
43111770
4
Tunisie
03003212-10

Group G

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Belgique
53120624
2
Égypte
53120532
3
Iran
33030330
4
Nouvelle-Zélande
13012410-6

Group H

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Espagne
73210505
2
Cape Verde Islands
33030220
3
Uruguay
2302134-1
4
Arabie saoudite
2302115-4

Group I

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
France
933001028
2
Norvège
63201871
3
Sénégal
33102862
4
Irak
03003112-11

Group J

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Argentine
93300817
2
Autriche
43111660
3
Algérie
4311157-2
4
Jordanie
0300338-5

Group K

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Colombie
73210413
2
Portugal
53120615
3
Congo DR
43111431
4
Ouzbékistan
03003211-9

Group L

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Angleterre
73210624
2
Croatie
63201550
3
Ghana
43111220
4
Panama
0300304-4
Tout afficher
Articles Recommandés
ICONSPORT_279023_0158 Genesio
OM

OM : L'aveu terrible de Genesio sur le mercato

Pierre Ekwah
ASSE

Les supporters virent un joueur, l’ASSE obéit

le psg favori pour faire signer sandro tonali iconsport 256539 0076 391660
Premier League

Le gros coup pour Tottenham, Tonali débarque

ICONSPORT_369475_0021
Mondial 2026

Belgique - Sénégal : Les compositions (22h sur M6 et beIN Sports 1)

Fil Info

01 juil. , 21:30
OM : L'aveu terrible de Genesio sur le mercato
01 juil. , 21:00
Les supporters virent un joueur, l’ASSE obéit
01 juil. , 20:52
Le gros coup pour Tottenham, Tonali débarque
01 juil. , 20:47
Belgique - Sénégal : Les compositions (22h sur M6 et beIN Sports 1)
01 juil. , 20:40
OL : Tagliafico vendu cet été, l'offre arrive
01 juil. , 20:20
Nantes boucle un transfert surprise en Egypte
01 juil. , 20:18
CdM 2026 : Le programme des 1/8e de finale
01 juil. , 20:17
CdM 2026 : Programme TV et résultats des 16e de finale
01 juil. , 20:00
Kylian Mbappé rend fou de rage le Real Madrid

Derniers commentaires

Belgique - Sénégal : Les compositions (22h sur M6 et beIN Sports 1)

Mon pronostic : Belgique 2 - 3 Sénégal

Olise ouvre la porte à un départ du Bayern Munich

Oui mais... ce n'est jamais une bonne chose de retenir un joueur contre son gré.

Kylian Mbappé rend fou de rage le Real Madrid

Faut regarder les joueurs qui l’entourent en EDF vs au Real

CdM 2026 : L'Angleterre miraculée face à la RD Congo

16 Shots 7 8 Shots on target 2 54% Possession 46% 493 Passes 346 Qui est miraculé? Sans Mpasi, ils en prenaient 4

Le gros coup pour Tottenham, Tonali débarque

Mdrrrr c'est quoi ce mercato de Zinzin de Tottenham ? maintenant si les joueurs ont Zero ambitions et veulent juste la tune, libre a eux... mais c'est n'importe quoi !

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading