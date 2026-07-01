Le gardien congolais Mpasi écoeure l'Angleterre

si rémi pense ca, c'est donc que ca se fera pas ! Vu que tu te trompes systématiquement, faut faire tout le contraire de ce que tu affirmes lol
Je suis d'avis de lui laisser une chance (jurisprudence Raï) ne l enterrons pas trop vite. Meilleur exemple récent : Donnaruma. Perso je veux y croire encore 🙏 le mec peut pas être un tel monstre à Lille à choquer tout le monde et devenir une merguez. Il va démarrer cette saison avec moins de pression et comme #2 donc pk pas une belle surprise 🙏
Merci Queen Kang
on peut donc parier sur un autre résultat vu que le rigolo qui se trompe tjr prédit ca :)
Je suis tout à fait d'accord. Mais en fait... je pense que c'est un joueur qui manque à toutes les équipes. ^^
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🇨🇩 Ça me tellement plaisir de voir 𝗟𝗶𝗼𝗻𝗲𝗹 𝗠𝗽𝗮𝘀𝗶 (𝟭𝟵𝟵𝟰) briller avec la RDC à la Coupe du Monde. Je l'ai énormément suivi quand il évoluait au PSG en jeunes puis au TFC. Il a eu un parcours loin d'être simple notamment lors de ses premières années à Rodez où il
On assiste peut-être à LA PLUS GRANDE PERFORMANCE ALL TIME d’un gardien à la coupe du monde… ✨🇨🇩🤩 LIONEL MPASI ARRÊTE TOUT POUR L’INSTANT !!!!! 🧤
🇨🇩🧤 Lionel Mpasi is giving absolutely everything against England. If DR Congo knock England out of the World Cup, his socials are going to explode. 👀
Entre sa CAN au Maroc , l’intérim au Havre et son Mondial , Mpasi fait une année 2026 extraordinaire. Dire qu’en début de saison , Bertaud était devant lui en sélection. Ça va vite le foot