Le gardien congolais Mpasi écoeure l'Angleterre

L'Angleterre est au bord du gouffre. Après plus d'une heure de jeu, les hommes de Thomas Tuchel sont menés 1-0 face au Congo, la faute à un gardien en état de grâce : Lionel Mpasi.

Les Anglais ont beau tout tenté, rien ne rentre pour le moment dans ce 16e de finale très mal embarquée face à la République Démocratique du Congo. Il faut dire que les coéquipiers d'Harry Kane tombent sur un gardien dans un état second en la personne de Lionel Mpasi. Infranchissable, le congolais arrête tout sur son passage depuis le début de la rencontre, dont une tête à bout portant de Jude Bellingham en première mi-temps. Une performance XXL de la part du gardien qui évolue en Ligue 1 sous les couleurs du Havre et qui, s'il continue comme ça, entrera sans aucun doute dans l'histoire de la Coupe du monde.