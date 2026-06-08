ICONSPORT_367846_0063

Mondial 2026 : Le Maroc tremble à cause des joueurs blessés

Mondial 202608 juin , 23:54
parFoot01 avec Reuters
0
HARRISON, NEW JERSEY, 8 juin (Reuters) – Le Maroc s'inquiète des blessures des titulaires Abdessamad Ezzalzouli et Noussair Mazraoui, qui pourraient être contraints de manquer le premier match de la Coupe du monde contre le Brésil dimanche.
Tous deux ont dû quitter le terrain en début de match lors du match nul (1-1) contre la Norvège dimanche, lors de leur dernière rencontre de préparation avant le coup d'envoi du tournoi cette semaine au Canada, au Mexique et aux États-Unis.
Abdessamad Ezzalzouli a été remplacé à la mi-temps après s'être blessé à la jambe, tandis que Noussair Mazraoui a quitté le terrain à la 29e minute en raison d'un problème à l'épaule, à l'issue d'un match difficile au cours duquel le Maroc a pris l'avantage tôt dans la partie, mais où la Norvège a égalisé à 15 minutes de la fin.
"Nous avons laissé une bonne impression même si nous n’avons pas gagné, car nous avons vraiment montré de très bonnes choses face à un très bon adversaire", a déclaré l’entraîneur Mohamed Ouahbi aux journalistes.

Le Maroc préoccupé par la blessure de deux joueurs

"C'est l'intérêt de jouer contre des équipes comme celle-ci. Quand on effectue autant de changements (10 au total), c'est difficile pour les joueurs, mais il était important de bien gérer le temps de jeu de chacun."
"Deux joueurs sont sortis sur blessure. Nous attendons de voir la gravité de la situation. C’est ce qui me préoccupe le plus", a ajouté l’entraîneur.
Le Maroc, demi-finaliste surprise de la dernière Coupe du monde, nourrit de grands espoirs de réaliser une nouvelle performance de haut niveau lors de la phase finale de 2026.
Il débutera la compétition dans le groupe D par un match contre les quintuples champions du monde au New York New Jersey Stadium.
Articles Recommandés
Kylian Mbappé ICONSPORT_367893_0141
Equipe de France

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

ICONSPORT_269653_0007
Foot Mondial

Programme TV des matchs amicaux de lundi

ICONSPORT_367893_0173
Equipe de France

Olise donne un boost de confiance à la France

l arabie saoudite prepare l offre du siecle pour s offrir lionel messi iconsport 263312 0185 395345
Mondial 2026

« Le Mondial n’est pas un concert de Taylor Swift » : La MLS prévient la planète

Fil Info

08 juin , 23:19
EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit
08 juin , 23:06
Programme TV des matchs amicaux de lundi
08 juin , 23:03
Olise donne un boost de confiance à la France
08 juin , 23:00
« Le Mondial n’est pas un concert de Taylor Swift » : La MLS prévient la planète
08 juin , 22:30
Ian Cathro arrive, l’ASSE sort déjà le chéquier
08 juin , 22:00
Madrid va mettre 150ME pour Julian Alvarez, la folle annonce
08 juin , 21:30
Une première recrue à l'OM, c'est déjà la déception
08 juin , 21:00
EdF : Luis Enrique va sauver la France
08 juin , 20:40
Mondial 2026 : L’Espagne optimiste pour Yamal et Williams

Derniers commentaires

EdF : Luis Enrique va sauver la France

Allez demander à Mbappé ,olisé et cherki de défendre des la perte du ballon . Tu attendra la fin du match pour rien .

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

Il ne court jamais . 80% du temps il marche . Et quand il est sollicité,il démarre à contre nature ,s'arrête ,ralentit le jeu et arrive à feinter ses propres coéquipiers. C'est un poids pour le moment .

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

joueur exceptionnel dans les derniers mètres meme s'il ne fait aucun effort défensif (surtout contre ce type d'équipe qu'il prend un peu à la légère) mais j'ai parfois l'impression quil "dérange" ces coéquipiers par son placement lorsqu'il revient dans le cœur du jeu pour avoir le ballon. je m'explique : ce soir Dembele ou Cherki ou Olise ou Doué n'ont souvent pas pu développer leur jeu car Kyky, suivi par un ou deux défenseurs, bouchait les espaces libres dans lesquels ils auraient pu s'engager, au lieu de libérer les espaces justement. le meilleur attaquant du monde certainement, mais son envie de marquer empêche parfois les autres de jouer à leur niveau (mais difficile de mettre ce mec sur le banc tant son efficacité est immense).

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

Pas étonnant que tu sois admiratif de l'Equipe21. Mdr

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

Les "dits" journaliste de l'Equipe21 sont des clowns qui ne racontent que des conneries pour faire de l'audimat. Actuellement... sans Kylian Mbappé, l'Equipe de France n'aurait aucune chance de pouvoir espérer vouloir remporter une autre Coupe du Monde. Bien sûr que toute l'équipe est importante avec d'excellents joueurs... mais ce sont les joueurs d'exceptions tel que Kylian Mbappé qui font la différence dans une Coupe du Monde. Je suis sûr que durant cette Coupe du Monde, Kylian Mbappé va être l’un des meilleurs joueurs de la compétition si ce n’est le meilleur. Par contre… on remarquera que les petites gens de l’Equipe21 ferment leur gueule pour la prestation invisible du Ballon d’or. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading