L2 : Christophe Pélissier proche du FC Nantes ?

OL : Kluivert hospitalisé après un pneumothorax en plein match

Unpopular opinion mais Mata, que j’ai toujours trouvé très fort, semble sur une pente sacrément descendante depuis un moment. Ça serait bien de le garder en 3ème défenseur et d’installer Kluivert à sa place. Je rêve un peu mais ça serait bien qu’on touche pas nos centraux pendant le mercato.