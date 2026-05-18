Christophe Pelissier prêt à tenter le pari nantes
Christophe Pélissier sur le départ de l'AJ Auxerre

L2 : Christophe Pélissier proche du FC Nantes ?

FC Nantes18 mai , 14:40
parClaude Dautel
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Tandis que Wil Still est désormais annoncé comme proche de l'AJ Auxerre, Christophe Pélissier pourrait faire son retour sur le banc d'un club de Ligue 2, le FC Nantes.
La saison nantaise s'est terminée dans le chaos, puisque des supporters cagoulés ont envahi la pelouse de la Beaujoire et on empêché dimanche soir que la rencontre face à Toulouse aille à son terme. Avant même de savoir ce que risquent les Canaris, les Kita, qui étaient absents pour cette ultime rencontre du championnat de Ligue 1, semblent avoir déjà avancé dans le dossier du futur entraîneur du FC Nantes. Vahid Halilhodzic ayant terminé en larmes sa mission, les dirigeants nantais sont en quête d'un coach qui aura pour mission de faire remonter le club en Ligue 1. Pour cela, on sait qu'il y a quelques spécialistes, mais selon Mohamed Toubac-Ter, c'est un coup de billard à deux bandes qui pourrait se produire rapidement et de manière totalement inattendue.

Pélissier en pole du côté de Nantes

L'insider révélait avant même la dernière journée de Ligue 1 que du côté de Waldemar et Franck Kita, on voyait en Christophe Pélissier un entraîneur susceptible de succéder à Coach Vahid. Et Mohamed Toubache-Ter a remis cela ce lundi, au moment où on a appris que l'AJ Auxerre voulait faire signer Will Still, pourtant annoncé proche du FC Lorient. Dans le football, comme ailleurs, il y a rarement de la fumée sans feu et si le nom de l'entraîneur belge circule du côté de l'Abbé-Deschamps au moment où celui de Pélissier est évoqué à Nantes, c'est qu'il y a probablement un fond de réalité. De son côté, Guy Roux a prévenu sur Ici Bourgogne que le propriétaire chinois de l'AJA devait donner les pleins pouvoirs à son actuel entraîneur s'il souhaitait le conserver et que pour cela David Wantier devait partir. De quoi confirmer que cela secoue très fort du côté d'Auxerre.
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Derniers commentaires

OL : Abner « cataclysmique », L’Equipe le détruit

… à peine mieux noté par nos confrères… Nos confrères quoi , Coco le Farcy de Foutre01 se la joue pro… 🤣🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Kluivert hospitalisé après un pneumothorax en plein match

Unpopular opinion mais Mata, que j’ai toujours trouvé très fort, semble sur une pente sacrément descendante depuis un moment. Ça serait bien de le garder en 3ème défenseur et d’installer Kluivert à sa place. Je rêve un peu mais ça serait bien qu’on touche pas nos centraux pendant le mercato.

L'OL assuré de jouer au pire l'Europa League

https://www.olympique-et-lyonnais.com/dates-equipes-deja-qualifiees-ce-que-lon-sait-deja-du-chemin-de-lol-pour-la-ligue-des-champions,398273.html

Le PSG va dépenser 45ME sur un défenseur monstrueux

Je préfère tati de nantes et en plus ordonnez .

Le PSG et Julian Alvarez, tout s'accélère

Si il vient on aura une sacrée attaque de malade !!!😍😍😍😍😍😍

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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