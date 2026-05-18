OL : Kluivert hospitalisé après un pneumothorax en plein match

Ruben Kluivert a été remplacé par Roman Yaremchuk après la première période du match OL-Lens. Le joueur néerlandais a révélé ce lundi qu'il avait été hospitalisé après un pneumothorax.

Pour ceux qui ne sont pas spécialistes de la médecine, un pneumothorax apparaît lorsque de l'air pénètre anormalement entre les 2 feuillets de la plèvre (Ndlr : Merci Ameli.fr). Et c'est ce dont Ruben Kluivert a été victime dimanche soir lors du match opposant l'Olympique Lyonnais au RC Lens. A la pause, Paulo Fonseca a décidé de remplacer le joueur de 24 ans par Roman Yaremchuk, pour ce qui ressemblait à un choix tactique. Mais, ce lundi, sur son compte Instagram, Ruben Kluivert a expliqué qu'il avait eu un problème de santé et que, à la suite de cela, il avait été hospitalisé, le Néerlandais donnant des nouvelles rassurantes suite à ce pneumothorax.

Ruben Kluivert a passé la nuit à l'hôpital.

« J’ai dû passer la nuit à l’hôpital après avoir subi un léger pneumothorax pendant le match. Heureusement, ça va déjà mieux. Un immense merci pour tous vos messages, votre soutien et votre amour. Et surtout, merci aux supporters pour cette saison incroyable. Vous soutien a tout signifié », a expliqué Ruben Kluivert. Il est vrai que durant la première période, le défenseur rhodanien ne semblait pas au mieux, faisant appel plusieurs fois au staff médical, avant finalement de devoir céder sa place. Finalement tout est bien qui finit bien pour le fils de Patrick Kluivert, dont les débuts lyonnais avaient été compliqués, mais qui par la suite a montré de très belles choses.