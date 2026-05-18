Kluivert a été hospitalisé
Kluivert

OL : Kluivert hospitalisé après un pneumothorax en plein match

OL18 mai , 14:20
parClaude Dautel
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Ruben Kluivert a été remplacé par Roman Yaremchuk après la première période du match OL-Lens. Le joueur néerlandais a révélé ce lundi qu'il avait été hospitalisé après un pneumothorax.
Pour ceux qui ne sont pas spécialistes de la médecine, un pneumothorax apparaît lorsque de l'air pénètre anormalement entre les 2 feuillets de la plèvre (Ndlr : Merci Ameli.fr). Et c'est ce dont Ruben Kluivert a été victime dimanche soir lors du match opposant l'Olympique Lyonnais au RC Lens. A la pause, Paulo Fonseca a décidé de remplacer le joueur de 24 ans par Roman Yaremchuk, pour ce qui ressemblait à un choix tactique. Mais, ce lundi, sur son compte Instagram, Ruben Kluivert a expliqué qu'il avait eu un problème de santé et que, à la suite de cela, il avait été hospitalisé, le Néerlandais donnant des nouvelles rassurantes suite à ce pneumothorax.
Ruben Kluivert a passé la nuit à l'hôpital.
Ruben Kluivert a passé la nuit à l'hôpital.
« J’ai dû passer la nuit à l’hôpital après avoir subi un léger pneumothorax pendant le match. Heureusement, ça va déjà mieux. Un immense merci pour tous vos messages, votre soutien et votre amour. Et surtout, merci aux supporters pour cette saison incroyable. Vous soutien a tout signifié », a expliqué Ruben Kluivert. Il est vrai que durant la première période, le défenseur rhodanien ne semblait pas au mieux, faisant appel plusieurs fois au staff médical, avant finalement de devoir céder sa place. Finalement tout est bien qui finit bien pour le fils de Patrick Kluivert, dont les débuts lyonnais avaient été compliqués, mais qui par la suite a montré de très belles choses.
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Derniers commentaires

OL : Abner « cataclysmique », L’Equipe le détruit

… à peine mieux noté par nos confrères… Nos confrères quoi , Coco le Farcy de Foutre01 se la joue pro… 🤣🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Kluivert hospitalisé après un pneumothorax en plein match

Unpopular opinion mais Mata, que j’ai toujours trouvé très fort, semble sur une pente sacrément descendante depuis un moment. Ça serait bien de le garder en 3ème défenseur et d’installer Kluivert à sa place. Je rêve un peu mais ça serait bien qu’on touche pas nos centraux pendant le mercato.

L'OL assuré de jouer au pire l'Europa League

https://www.olympique-et-lyonnais.com/dates-equipes-deja-qualifiees-ce-que-lon-sait-deja-du-chemin-de-lol-pour-la-ligue-des-champions,398273.html

Le PSG va dépenser 45ME sur un défenseur monstrueux

Je préfère tati de nantes et en plus ordonnez .

Le PSG et Julian Alvarez, tout s'accélère

Si il vient on aura une sacrée attaque de malade !!!😍😍😍😍😍😍

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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