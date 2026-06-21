CdM 2026 : Hakimi victime d'un complot, il dénonce

Achraf Hakimi traverse actuellement une période médiatique délicate. Le défenseur marocain du PSG sera prochainement jugé dans une affaire de viol présumé. De quoi interroger l'ancien international nigérian Garba Lawal.

Achraf Hakimi est pleinement concentré sur la Coupe du monde 2026 avec la sélection marocaine. Cependant, une mauvaise nouvelle est récemment venue perturber son actualité : la Cour d'appel de Versailles a rejeté son recours, ouvrant la voie à un procès pour viol présumé dans une affaire remontant à 2023. Le joueur nie fermement les faits qui lui sont reprochés et entend se défendre lorsque la date du procès sera fixée.

En attendant, l'international marocain doit composer avec les critiques et les nombreuses spéculations qui entourent cette affaire. Pour Garba Lawal, le timing de cette annonce soulève d'ailleurs plusieurs interrogations.

Une déconcentration volontaire ?

Au micro de Footy-Africa, l'ancien international nigérian a en effet déclaré : « Je n'arrive tout simplement pas à comprendre pourquoi cela surgit à ce moment-là. Cela pourrait être une distraction pour lui. Si quelqu'un dispute une Coupe du monde, laissez-le tranquille jusqu'à la fin du tournoi, puis vous pourrez soulever le problème ».

Dans la suite de son intervention, Lawal a également regretté de voir de nombreux joueurs africains impliqués dans ce type d'affaires : « C'est très triste. Je ne sais pas pourquoi les joueurs africains se retrouvent si souvent dans ce genre de situations. Vous devez être discipliné sur le terrain comme en dehors. (...) Si vous menez une vie disciplinée, alors même lorsque des accusations surviennent, les gens seront davantage enclins à défendre votre intégrité. »

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Le Maroc disputera son prochain match au Mondial face à Haïti jeudi prochain. L'occasion pour les Lions de l'Atlas de confirmer leur succès contre l'Écosse et de se rapprocher de la première place du groupe. Malgré le contexte extra-sportif, Achraf Hakimi devrait disposer de temps de jeu lors de cette rencontre face à une sélection haïtienne qui n'a plus grand-chose à espérer dans ce Mondial.