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Le PSG rêve de cet Italien qui dispute la Coupe du monde

PSG21 juin , 15:30
parGuillaume Conte
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Luis Campos a trouvé la perle rare pour cet été. Il s'agit de celui qui est devenu international australien, Alessandro Circati, qui brille avec Parme ces derniers temps.
A la recherche d’un défenseur central pour cet été, le PSG se penche sur un renfort à ce poste pour deux raisons. Tout d’abord, malgré son implication totale, Marquinhos a serré les dents jusqu’au bout pour aller chercher le doublé en Ligue des Champions, mais le Brésilien est clairement moins impérial cette saison, et son manque de vitesse met surtout en lumière son compère Willian Pacho, qui fait parfois le travail pour deux. Enfin, malgré les 70 ME dépensés l’été dernier, Illya Zabarnyi n’offre vraiment pas les garanties nécessaires pour être titulaire chez les doubles champions d’Europe.

Le PSG à la lutte avec le Milan AC et la Juventus

C’est pourquoi le PSG lorgne sur Alessandro Circati. A 22 ans, le défenseur de Parme, natif de Fidenza, a fait le choix de zapper l’Italie, où il était sélectionné jusqu’en U20, pour rejoindre la sélection australienne, où son père a terminé sa carrière et a continué de vivre par la suite. Plus jeune capitaine de la sélection, Circati est présent à la Coupe du monde, où il a déjà disputé deux matchs en intégralité, avec des solides prestations à la clé.
Ainsi, selon PSG Inside Actus, le niveau affiché par l’international australien confirme l’intérêt de Luis Campos, qui suit le joueur depuis plusieurs mois. Si aucune offre n’a été formulée, Paris est persuadé qu’il s’agit d’un élément avec une grosse marge de progression, et qui affiche déjà un gros niveau. Il s’agit aussi clairement d’un joueur d’impact, son match face aux Etats-Unis ayant rappelé que l’Australie restait toujours une équipe très physique.
Alessandro Circati possède encore trois ans de contrat avec Parme, qui l’a récupéré alors qu’il n’avait que 17 ans. Avec ses performances récentes, sa valeur grimpe en flèche par contre, et a dépassé désormais les 10 millions d’euros. Un prix encore abordable pour le PSG, qui se dit que c’est le moment où jamais de renouveler sa défense centrale. Le Milan AC et la Juventus pourraient se pencher sur son cas cet été également.
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s'il bosse vraiment pourquoi pas... mais j'imagine que si certain ne l'aime pas c'est parce que la post-formation apporte de la concurrence aux minots de Marseille... et à certains avantages acquis ;)... alors qu'il ne faudrait pas voir les choses de cette façon...

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