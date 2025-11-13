France

CdM 2026 : France, Angleterre… Les pays qualifiés dans la zone Europe

Mondial 202613 nov. , 22:44
parAlexis Rose
0
Première sélection européenne qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 en octobre dernier, l’Angleterre a été rejointe par la France ce jeudi soir. Les deux pays voisins sont pour l’instant les seuls qualifiés pour le Mondial dans la zone UEFA.

Les pays qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 dans la zone Europe : Angleterre, France.

WC Qualification Europe

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Slovaquie
94301523
2
Allemagne
94301835
3
Irlande du Nord
64202651
4
Luxembourg
04004110-9
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Suisse
104310909
2
Kosovo
7421134-1
3
Slovénie
3403125-3
4
Suède
1401327-5
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Danemark
10431012111
2
Écosse
104310725
3
Grèce
34103710-3
4
Biélorussie
04004215-13
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
France
13541013310
2
Ukraine
75212811-3
3
Islande
752121394
4
Azerbaïdjan
15014213-11
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Espagne
12440015015
2
Turquie
9430113103
3
Géorgie
3410369-3
4
Bulgarie
04004116-15
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Portugal
1053111165
2
Hongrie
85221972
3
R. d'Irlande
75212651
4
Arménie
35104210-8
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Pays-Bas
16651022319
2
Pologne
1364111046
3
Finlande
107313813-5
4
Lituanie
37034611-5
5
Malte
26024116-15
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Autriche
15650119316
2
Bosnie-Herzégovine
1364111358
3
Roumanie
1063121165
4
Chypre
872231192
5
Saint-Marin
07007132-31
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Norvège
21770033429
2
Italie
18760120812
3
Israël
973041519-4
4
Estonie
48116821-13
5
Moldavie
17016428-24
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Belgique
14642021615
2
M. du Nord
1373401239
3
Pays de Galles
10631213103
4
Kazakhstan
77214812-4
5
Liechtenstein
06006023-23
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Angleterre
21770020020
2
Albanie
147421734
3
Serbie
10731379-2
4
Lettonie
57124413-9
5
Andorre
18017316-13
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Croatie
16651020119
2
R. tchèque
1374121284
3
Îles Féroé
1274031064
4
Monténégro
66204413-9
5
Gibraltar
06006220-18
0
