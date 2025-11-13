Mbappe

CdM 2026 : Mbappé qualifie la France pour le Mondial !

Equipe de France13 nov. , 22:39
parAlexis Rose
3
5e journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026
Parc des Princes (Paris).
France - Ukraine : 4-0.
Buts : Mbappé (55e sp, 83e), Olise (76e), Ekitike (88e) pour la France.
Grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé, l’équipe de France a largement dominé l’Ukraine (4-0) pour valider son ticket pour la Coupe du Monde 2026.
Dans une atmosphère pleine d’émotions suite à l’hommage rendu dix ans après aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, les Bleus cherchaient à vite enflammer le public du Parc. Mais face à une défense ukrainienne bien regroupée derrière, la France ne trouvait pas la faille malgré une frappe de Mbappé stoppée par Trublin (17e) et un tir sur le poteau de Barcola (41e). Des occasions trop timides pour faire la différence avant la mi-temps (0-0 à la 45e).
Au retour de la pause, la France finissait par faire sauter le verrou ukrainien. Suite à une petite frayeur avec un penalty pour l’Ukraine non-validé par la VAR après un duel entre Upamecano et Nazaryna (52e), ce sont les Bleus qui obtenaient une belle offrande de la part de l’arbitre. Bousculé par Mykhavko dans la surface, Olise obtenait un penalty, que le capitaine Mbappé transformait d’une jolie panenka (1-0 à la 55e).
Une vraie délivrance pour la France, qui se procurait ensuite plusieurs occasions avec Mbappé (58e, 63e), Akliouche (69e) ou Ekitike (71e), mais c’est finalement Olise qui marquait le but du break ! Bien servi par Kanté dans la surface, l’attaquant du Bayern Munich se retournait avant de frapper du pied gauche pour tromper Trublin (2-0 à la 76e). Mbappé inscrivait ensuite un doublé en poussant le ballon dans le but vide après une belle action d’Ekitike (3-0 à la 83e). En fin de match, l'attaquant de Liverpool se faisait son propre cadeau en marquant son premier but sous le maillot bleu après un numéro en solitaire relayé par Mbappé pour valider sa bonne entrée en jeu (4-0 à la 88e). Quatre buts qui suffisaient au bonheur de la France, désormais officiellement qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 !
Grâce à cette quatrième victoire en cinq journées, la France est assurée de terminer à la première place du groupe D des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Puisqu’avant de défier l'Azerbaïdjan dimanche prochain, le groupe de Didier Deschamps a cinq points d’avance sur l’Islande et l’Ukraine. Les Bleus disputeront donc le Mondial l’été prochain en Amérique.
3
Loading