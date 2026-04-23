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Lamine Yamal

Le Barça perd Lamine Yamal, l’Espagne soulagée

Liga23 avr. , 13:57
parEric Bethsy
0
La mauvaise nouvelle est confirmée. Blessé lors du match contre le Celta Vigo (1-0) mercredi, Lamine Yamal souffre d’une lésion à la cuisse gauche. Aucune opération n’est prévue mais le FC Barcelone indique que son ailier ne rejouera plus sous le maillot blaugrana cette saison. C’est évidemment un gros coup dur pour les Catalans qui vont tenter de conserver leurs neufs points d’avance sur le Real Madrid en Liga, le tout avec un Clasico à disputer sans leur star. A noter que l’international espagnol reviendra à temps pour disputer la Coupe du monde 2026 avec la Roja.
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Derniers commentaires

La vente de l’OL rend jaloux à l’OM

1,2 miliard c'est juste de l ironie c est pour faire fuir les acheteurs puisque mc court est pas vendeur

La vente de l’OL rend jaloux à l’OM

N'importe quoi ! ^^

La vente de l’OL rend jaloux à l’OM

Bah non il sera racheter 200M ^^ C est comme Mc Court qui croit que l OM vaut 1.2Milliard alors qui vaut 594M lol

La vente de l’OL rend jaloux à l’OM

Le stade est pas rentable jamais plein trop loin de Lyon

CdF : Nice réussit l'exploit à Strasbourg !

Dit celui qui les a déjà dans le c.. ! ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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