Après Messi, la FIFA veut Cristiano Ronaldo en finale

Une finale Portugal-Argentine pour voir Cristiano Ronaldo défier Lionel Messi, la FIFA en rêve forcément. La ficelle est un peu trop grosse pour Zlatan Ibrahimovic.

Le houleux match entre le Portugal et la Croatie n’a pas fini de faire parler. Dans une folle fin de rencontre, la Croatie pensait bien avoir égalisé après plus de 10 minutes d’arrêt de jeu, mais la réalisation de Gvardiol a été annulée pour une position de hors-jeu. Avant le but du joueur de Manchester City, c’est Mario Pasalic qui a fait la remise, sur une déviation d’Igor Matanovic. Mais Pasalic était hors-jeu au moment de cette déviation, si tant est que Matanovic ait touché le ballon. Les images ne permettent pas de le savoir avec certitude, et c’est selon la FIFA le capteur dans le ballon qui aurait permis de trancher.

Du côté croate, si le fait que le joueur ait effleuré le ballon est bien possible selon les images et la sensibilité du capteur, c’est l’accumulation de décisions défavorables qui a eu le don d’agacer. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui a eu un pénalty dans ce match pour un accrochage dans la surface sur un corner comme il y en a tant, est-il avantagé pour continuer son parcours et s’offrir une finale contre l’Argentine de Messi ? C’est ce que pense clairement Zlatan Ibrahimovic, sans pitié lors de son intervention sur FOX.

CR7 et le Portugal favorisés ?

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« Ils ont annulé la suspension de trois matchs de Cristiano Ronaldo après son rouge contre l’Irlande (CR7 n’a pris qu’un match de suspension pour un violent coup de coude hors du jeu), ils n’ont pas expulsé deux joueurs portugais lors du match contre la RD Congo pour une faute méritant le rouge. Ils ont refusé le but légitime de la Colombie et maintenant ils refusent le but de la Croatie qui pouvait aller gagner le match. Pourquoi la FIFA favorise-t-elle autant Cristiano Ronaldo et le Portugal », a lancé l’attaquant suédois, qui ne porte pas l’ancienne gloire du Real Madrid dans son coeur. De quoi lancer un éternel débat, même s’il existe le même sur l’Argentine et la protection dont bénéfice Lionel Messi, à qui des pénaltys et des coup-francs aux abords de la surface sont donnés très facilement dans ce Mondial.