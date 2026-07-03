Après Messi, la FIFA veut Cristiano Ronaldo en finale

Bla... Bla... Bla...
D'accord avec toi ce n'est pas normal d'être dans cette situation. Mais du coup si tu penses que ce n'est pas normal d'être dans cette situation c'est que tu sais dans quelle situation on est. Donc, moralité, comme on est dans une situation anormale et qui exige de la patience et du soutien, et surtout de ne pas rajouter de l'huile sur le feu, les clubs de supporters doivent faire ce qui est leur raison d'être: apporter un soutien indéfectible à leur club même quand il y a un coup de moins bien.
Openda Duranville Fofana, une attaque Belge qui pourrait être sympa.
Messi aurait dû prendre un rouge dès le premier match.
Il ira à Monaco, qui pourra lui payer un gros salaire.
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