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CdM 2026 : Le Portugal passe dans un finish de dingue

Mondial 202603 juil. , 3:23
parGuillaume Conte
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Match de folie entre le Portugal et la Croatie, avec la qualification de la formation de Cristiano Ronaldo sur le score de 2-1 après de nombreux rebondissements.
La Croatie avait ouvert le score par l’inépuisable Perisic d’un tir précis (0-1, 53e) avant que Cristiano Ronaldo n’égalise sur un pénalty signalé par la VAR sur une faute sur corner (1-1, 68e). Entré en jeu, Gonçalo Ramos marquait de la tête à la 94e minute (2-1, 94e) avant que Gvardiola n’égalise à la 103e minute. Mais le but croate était refusé par la VAR pour hors-jeu en raison d’une déviation d’un coéquipier très difficile à voir. Le Portugal passe par un trou de souris dans un match où il a été très malmené. La formation de CR7 affrontera l’Espagne au prochain tour. La Croatie, qui a sorti un gros match, quitte la compétition et Luka Modric dit adieu à la Coupe du monde. 
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En tant qu ignorant j attend que tu répondes qu'elles étaient ses responsabilités depuis un an? ça devrait être tellement simple pour toi de répondre...

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