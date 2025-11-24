OM : « Greenwood n’a rien à faire dans ce club », L’Equipe du Soir fait polémique

Auteur d’un doublé à Nice vendredi (1-5), Mason Greenwood a encore livré une performance de très haut niveau. L’attaquant anglais est clairement sur une autre planète depuis son arrivée à l’OM il y a un an et demi.
Co-meilleur buteur de Ligue 1
la saison dernière, Mason Greenwood est parti sur les mêmes bases en 2025-2026. Auteur d’un doublé à Nice vendredi soir, l’attaquant anglais de 24 ans a pris seul la tête du classement des buteurs devant Joaquin Panichelli, muet à Lens samedi. Au-delà de ses buts, dont certains sont très spectaculaires comme son deuxième sur la pelouse de Nice ce week-end, Mason Greenwood semble s’épanouir encore davantage cette saison
. Présent défensivement, plus altruiste, l’ancien joueur de Manchester United devient un joueur complet et Roberto De Zerbi s’en est félicité en conférence de presse d’après-match.
Mason Greenwood trop fort pour l'OM ?
Son départ à la fin de la saison n’est pas à exclure car avec de telles performances, Mason Greenwood va logiquement attiser la convoitise de très gros clubs européens. Cela ne surprendrait pas Jeremy Jeanningros. Le journaliste a été très cash dans L’Equipe du Soir, affirmant que selon lui, l’ailier anglais qui a récemment obtenu la nationalité jamaïcaine n’avait « rien à faire » dans un club comme Marseille.
« Le MVP de l’OM à Nice ? Pour moi, c’est Aubameyang qui a été le meilleur joueur du match. Evidemment Greenwood est au-dessus de la Ligue 1, il n’a presque rien à faire dans ce club. Il a des qualités que personne n’a dans cette équipe mais Aubameyang, c’est lui qui m’a le plus impressionné. C’est lui qui calme ses coéquipiers quand il y a besoin de le faire. C’est lui qui encourage, qui est toujours là. L’OM a beaucoup joué long sur Aubameyang, il a gagné tous ses duels. C’est lui qui a le plus bénéficié des erreurs de la défense niçoise. Depuis les tribunes, c’est lui qui était le plus impressionnant » a commenté le journaliste, dont les propos ont un peu crispé les supporters marseillais sur les réseaux sociaux.
En attendant, Mason Greenwood fait bel et bien le bonheur de l’Olympique de Marseille, et sans doute bientôt des finances phocéennes. Car son départ s’il intervient à la fin de la saison devrait rapporter le gros lot au club présidé par Pablo Longoria, alors que la presse espagnole évoquait ce week-end un chiffre aux alentours des 80 millions d’euros
.