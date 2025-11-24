ICONSPORT_274910_0616

OM : « Greenwood n’a rien à faire dans ce club », L’Equipe du Soir fait polémique

OM24 nov. , 15:00
parCorentin Facy
0
Auteur d’un doublé à Nice vendredi (1-5), Mason Greenwood a encore livré une performance de très haut niveau. L’attaquant anglais est clairement sur une autre planète depuis son arrivée à l’OM il y a un an et demi.
Co-meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière, Mason Greenwood est parti sur les mêmes bases en 2025-2026. Auteur d’un doublé à Nice vendredi soir, l’attaquant anglais de 24 ans a pris seul la tête du classement des buteurs devant Joaquin Panichelli, muet à Lens samedi. Au-delà de ses buts, dont certains sont très spectaculaires comme son deuxième sur la pelouse de Nice ce week-end, Mason Greenwood semble s’épanouir encore davantage cette saison. Présent défensivement, plus altruiste, l’ancien joueur de Manchester United devient un joueur complet et Roberto De Zerbi s’en est félicité en conférence de presse d’après-match.

Mason Greenwood trop fort pour l'OM ?

Son départ à la fin de la saison n’est pas à exclure car avec de telles performances, Mason Greenwood va logiquement attiser la convoitise de très gros clubs européens. Cela ne surprendrait pas Jeremy Jeanningros. Le journaliste a été très cash dans L’Equipe du Soir, affirmant que selon lui, l’ailier anglais qui a récemment obtenu la nationalité jamaïcaine n’avait « rien à faire » dans un club comme Marseille.
« Le MVP de l’OM à Nice ? Pour moi, c’est Aubameyang qui a été le meilleur joueur du match. Evidemment Greenwood est au-dessus de la Ligue 1, il n’a presque rien à faire dans ce club. Il a des qualités que personne n’a dans cette équipe mais Aubameyang, c’est lui qui m’a le plus impressionné. C’est lui qui calme ses coéquipiers quand il y a besoin de le faire. C’est lui qui encourage, qui est toujours là. L’OM a beaucoup joué long sur Aubameyang, il a gagné tous ses duels. C’est lui qui a le plus bénéficié des erreurs de la défense niçoise. Depuis les tribunes, c’est lui qui était le plus impressionnant » a commenté le journaliste, dont les propos ont un peu crispé les supporters marseillais sur les réseaux sociaux.
En attendant, Mason Greenwood fait bel et bien le bonheur de l’Olympique de Marseille, et sans doute bientôt des finances phocéennes. Car son départ s’il intervient à la fin de la saison devrait rapporter le gros lot au club présidé par Pablo Longoria, alors que la presse espagnole évoquait ce week-end un chiffre aux alentours des 80 millions d’euros.
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading