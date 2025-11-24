OM : « Greenwood n’a rien à faire dans ce club », L’Equipe du Soir fait polémique

Auteur d’un doublé à Nice vendredi (1-5), Mason Greenwood a encore livré une performance de très haut niveau. L’attaquant anglais est clairement sur une autre planète depuis son arrivée à l’OM il y a un an et demi.

Co-meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière, Mason Greenwood est parti sur les mêmes bases en 2025-2026. Auteur d’un doublé à Nice vendredi soir, l’attaquant anglais de 24 ans a pris seul la tête du classement des buteurs devant Joaquin Panichelli, muet à Lens samedi. Au-delà de ses buts, dont certains sont très spectaculaires comme son deuxième sur la pelouse de Nice ce week-end, Mason Greenwood semble s’épanouir encore davantage cette saison . Présent défensivement, plus altruiste, l’ancien joueur de Manchester United devient un joueur complet et Roberto De Zerbi s’en est félicité en conférence de presse d’après-match.

Mason Greenwood trop fort pour l'OM ?

Son départ à la fin de la saison n’est pas à exclure car avec de telles performances, Mason Greenwood va logiquement attiser la convoitise de très gros clubs européens. Cela ne surprendrait pas Jeremy Jeanningros. Le journaliste a été très cash dans L’Equipe du Soir, affirmant que selon lui, l’ailier anglais qui a récemment obtenu la nationalité jamaïcaine n’avait « rien à faire » dans un club comme Marseille.

« Le MVP de l’OM à Nice ? Pour moi, c’est Aubameyang qui a été le meilleur joueur du match. Evidemment Greenwood est au-dessus de la Ligue 1, il n’a presque rien à faire dans ce club. Il a des qualités que personne n’a dans cette équipe mais Aubameyang, c’est lui qui m’a le plus impressionné. C’est lui qui calme ses coéquipiers quand il y a besoin de le faire. C’est lui qui encourage, qui est toujours là. L’OM a beaucoup joué long sur Aubameyang, il a gagné tous ses duels. C’est lui qui a le plus bénéficié des erreurs de la défense niçoise. Depuis les tribunes, c’est lui qui était le plus impressionnant » a commenté le journaliste, dont les propos ont un peu crispé les supporters marseillais sur les réseaux sociaux.