OM : Greenwood fait un énorme rêve avant de faire ses valises

L'OM croit plus que jamais en ses chances de titre en Ligue 1 cette saison. Le club phocéen veut pour cela s'appuyer sur le talent de Mason Greenwood.

L' OM tient le rythme en Ligue 1 pour le moment et met la pression sur le PSG. Si les choses sont compliquées en Ligue des champions, les troupes de Roberto De Zerbi ont passé un cap. S'il y a d'ailleurs bien un joueur de l'Olympique de Marseille qui impressionne, c'est Mason Greenwood. L'ancien de Manchester United est meilleur buteur du championnat et son apport dans le jeu s'améliore de match en match. Ses prouesses ne passent pas inaperçues en Europe, puisque pas mal de clubs le suivent de près. C'est notamment le cas de l'Atlético Madrid de Diego Simeone.

Greenwood veut le titre en France

Selon les dernières informations de Fichajes, les Colchoneros veulent absolument signer l'Anglais l'été prochain. La direction madrilène, qui ne manque pas d'argent, veut faire l'offre qui correspond aux attentes de l'OM, à savoir 80 millions d'euros. Diego Simeone est persuadé que le recrutement de Greenwood ferait passer un cap à son équipe. L'entraîneur argentin sait en plus que le Marseillais n'aura pas de mal à s'adapter au football espagnol, lui qui a déjà connu une expérience du côté de Getafe.

M. Greenwood Angleterre • Âge 24 • Attaquant Champions League Matchs 4 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 12 Buts 10 Passes décisives 3 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Les négociations ne s'annoncent pas faciles avec la direction phocéenne même si une offre XXL aura du mal à ne pas être considérée par l'OM. Mason Greenwood pourrait donc prochainement faire ses valises, mais avant cela, il compte bien mettre les Phocéens au sommet du football français, du moins pour une saison.

« J’ai beaucoup travaillé lors de la pré-saison. J’ai fait un gros travail physique. La saison dernière, ce n’était pas mon point fort… Cette saison, j’ai compris que c’était important ! Surtout si on veut être champions (de France) », a lancé à Ligue 1+ l’ailier marseillais, dans des propos qui rappellent ses énormes ambitions avec l’OM. De quoi rappeler qu’il a encore beaucoup d’objectifs, personnels ou collectifs, avant de penser à un éventuel départ l’été prochain. L’Atlético de Madrid est prévenu.