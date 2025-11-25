ICONSPORT_277701_0099 (1)
Mason Greenwood - Olympique de Marseille

OM : Greenwood fait un énorme rêve avant de faire ses valises

OM25 nov. , 10:20
parHadrien Rivayrand
0
L'OM croit plus que jamais en ses chances de titre en Ligue 1 cette saison. Le club phocéen veut pour cela s'appuyer sur le talent de Mason Greenwood.
L'OM tient le rythme en Ligue 1 pour le moment et met la pression sur le PSG. Si les choses sont compliquées en Ligue des champions, les troupes de Roberto De Zerbi ont passé un cap. S'il y a d'ailleurs bien un joueur de l'Olympique de Marseille qui impressionne, c'est Mason Greenwood. L'ancien de Manchester United est meilleur buteur du championnat et son apport dans le jeu s'améliore de match en match. Ses prouesses ne passent pas inaperçues en Europe, puisque pas mal de clubs le suivent de près. C'est notamment le cas de l'Atlético Madrid de Diego Simeone.

Greenwood veut le titre en France

Selon les dernières informations de Fichajes, les Colchoneros veulent absolument signer l'Anglais l'été prochain. La direction madrilène, qui ne manque pas d'argent, veut faire l'offre qui correspond aux attentes de l'OM, à savoir 80 millions d'euros. Diego Simeone est persuadé que le recrutement de Greenwood ferait passer un cap à son équipe. L'entraîneur argentin sait en plus que le Marseillais n'aura pas de mal à s'adapter au football espagnol, lui qui a déjà connu une expérience du côté de Getafe.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Champions League

Matchs4
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs12
Buts10
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Les négociations ne s'annoncent pas faciles avec la direction phocéenne même si une offre XXL aura du mal à ne pas être considérée par l'OM. Mason Greenwood pourrait donc prochainement faire ses valises, mais avant cela, il compte bien mettre les Phocéens au sommet du football français, du moins pour une saison.
« J’ai beaucoup travaillé lors de la pré-saison. J’ai fait un gros travail physique. La saison dernière, ce n’était pas mon point fort… Cette saison, j’ai compris que c’était important ! Surtout si on veut être champions (de France) », a lancé à Ligue 1+ l’ailier marseillais, dans des propos qui rappellent ses énormes ambitions avec l’OM. De quoi rappeler qu’il a encore beaucoup d’objectifs, personnels ou collectifs, avant de penser à un éventuel départ l’été prochain. L’Atlético de Madrid est prévenu. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276055_0087
FC Nantes

Nantes recrute un joker en urgence

ICONSPORT_274264_0377
Rennes

Rennes vire Blas et Fofana au mercato d'hiver

ICONSPORT_270064_0274
OM

L'OM avec quatre gros absents contre Newcastle

ICONSPORT_266633_0066
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Le PSG vous met bien pour Noël avec une offre en or

Fil Info

11:20
Nantes recrute un joker en urgence
11:00
Rennes vire Blas et Fofana au mercato d'hiver
10:53
L'OM avec quatre gros absents contre Newcastle
10:40
Paris Sportifs : Le PSG vous met bien pour Noël avec une offre en or
10:00
L'OL condamné à abandonner l'Europa League ?
9:40
La France et le PSG l’ont zappé, Kolo Muani va se venger
9:30
Le PSG dévoile son 4e maillot
9:20
Le Real Madrid tient sa première recrue

Derniers commentaires

OL : Daniel Riolo voit un problème gigantesque à Lyon

Alors mon chere Mopi, Tu aurais mieux fait de taire ! Renseigne toi et relis ce que j'ai dit.... CA fait bien 6 saisons de suite que vous ne vous qualifiez pas pour la champion league....

Upamecano au PSG, la confirmation est arrivée

Marquinhos ,on va le garder même s'il jouera peu

PSG : Campos révèle ses secrets pour un mercato réussi

Il y a un reservoir de jeunes joueurs .Cette annee quelques uns jouent mais ont du mal à s'imposer.La marche à franchir pour s'imposer est haute

Les fans de l'OM et Newcastle s'unissent pour insulter le PSG

C'est tout ce qu'ils ont ,vu qu'ils ne gagnent rien ,ils insultent,nous on a les trophees mais s'ils veulent on a aussi une grande reserve d'insultes aussi.On verra ce soir apres le match s'ils sont toujours copains avec Newcastle.ils vont encore pigner ces guignols

La France et le PSG l’ont zappé, Kolo Muani va se venger

S'il joue on ne craint pas grand chose de cette brêle

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading