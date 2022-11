Vinicius Jr en danger comme Neymar, stupeur au Brésil

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

La blessure de Neymar a mis un terrible coup sur la tête de toute une sélection. Le Brésil craint désormais pour Vinicius Junior, l'autre grande forme offensive de la Seleçao.

Blessé à la cheville et absent pour au moins une semaine, ce qui serait déjà une guérison miracle pour une entorse avec le ligament touché, Neymar va laisser sa sélection se débrouiller sans lui pour les prochains matchs de poule. Pas de quoi freiner une Seleçao qui a les moyens de prendre le meilleur sur la Suisse et le Cameroun, les deux autres adversaires du groupe. Mais le Brésil craint aussi pour ses autres grands talents comme Neymar, qui peuvent être ciblés par les défenseurs adverses. Dans une Coupe du monde qui s’annonce quand même très rugueuse et physique, le numéro 10 du PSG a déjà fait l’objet d’un traitement de faveur de la part de la Serbie, avec 7 fautes subies et quelques tacles bien appuyés.

Jogo difícil, mas era importante ganhar.

Parabéns equipe, primeiro passo dado…

Faltam 6 💙💚💛🇧🇷 pic.twitter.com/vNQXljRz3e — Neymar Jr (@neymarjr) November 25, 2022

Et selon Marca, Tite et les techniciens brésiliens s’inquiètent de voir que, sans Neymar, la prochaine cible pourrait être Vinicius Junior. L’attaquant du Real Madrid, en grande forme avant le début de la compétition, n’a pas beaucoup pesé sur le premier match, même s’il a réussi une passe décisive pour Richarlison. Avant d’affronter la Suisse, les dirigeant brésiliens n’ont pas oublié qu’en Espagne, en l’absence de Karim Benzema, Vinicius Junior a eu beaucoup de responsabilités au Real Madrid, et a souvent été la cible de défenseurs agressifs qui cherchaient à le blesser, ou à la faire dégoupiller. Tite craint désormais que les défenseurs helvètes puis camerounais tentent le même stratagème pour diminuer les forces offensives du Brésil qui n’est déjà pas habitué à évoluer sans Neymar.

Le Brésil obligé de faire tourner

Dans une Coupe du monde où les arbitres sortent beaucoup moins de cartons jaunes et même rouges, puisqu’une seule exclusion a eu lieu pour le moment, l’inquiétude est réelle au Brésil pour ce premier tour où le but est non seulement de se qualifier, mais aussi de ne pas compromette les chances pour la suite de la compétition. En attendant, Tite a aussi la capacité de faire tourner devant sans perdre au change, et Rodryo, autre attaquant du Real Madrid, est attendu pour remplacer Neymar contre la Suisse.