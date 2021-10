Révélations sur la Coupe du monde au Qatar, ça va être fou

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

L'Equipe a dévoilé le programme pour la préparation de la Coupe du monde au Qatar. Une énorme surprise attend les sélectionneurs.

Les promesses n’engagent que ceux qui les croient. Le calendrier de la saison prochaine, qui sera notamment marquée par la tenue de la Coupe du monde, a fait halluciner les sélectionneurs nationaux. Tout a été décalé pour permettre au Qatar d’organiser cet événement pendant l’hiver, alors que, lors de l’attribution du Mondial à l’Emirat en 2010, le Cheikh Mohammed Bin Hamad Al-Thani avait promis, pour obtenir l’organisation, de faire jouer l’épreuve en été dans des stades climatisés. Il n’en a bien évidemment rien été et la Coupe du monde 2022 sera la première de l’histoire à couper en deux le calendrier d’une saison de football. Mais ce mardi, L’Equipe dévoile une circulaire que l’UEFA a transmis à ses membres cet été, avec des détails assez lunaires. Notamment en ce qui concerne le temps dont bénéficieront les fédérations pour préparer sportivement cet évènement.

1 semaine pour se préparer

En effet, pour tout faire coller au niveau des dates, la Coupe du monde débutera le 21 novembre 2022 et se terminera le 18 décembre 2022. C’est seulement le 14 novembre, soit une semaine avant le début du tournoi, que les internationaux seront libérés de leurs obligations avec leur club. Impossible dès lors d’organiser le moindre match amical dans ces conditions, surtout que le rassemblement du mois d’octobre sera annulé pour permettre aux compétitions de clubs d’avancer. Avec ces dates, la LFP doit désormais organiser les calendriers de Ligue 1 et de Ligue 2 du mieux possible. Avec la possibilité de reprendre le cours du championnat, entre le 25 décembre et le 1er janvier 2023. Une sorte de « french boxing-day » qui relancerait le championnat de manière spectaculaire, même si certains joueurs n’auront forcément pas vraiment le temps de souffler. Cela semble être le dernier des soucis des organisateurs, qui va faire commencer la Coupe d’Europe plus tôt, histoire de finir dans les temps au mois de juin.