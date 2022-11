CdM : L’Argentine balayée, Lionel Messi n’en revient pas

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

L’Argentine, qui figure parmi les favoris de cette Coupe du monde, est tombée de haut en s’inclinant face à l’Arabie Saoudite lors de son premier match.

C’est la grosse sensation de ce début de Coupe du monde. Opposée à l’Arabie Saoudite pour son premier match, l’Argentine s’est inclinée à la surprise générale (1-2) alors que les coéquipiers de Lionel Messi menaient à la mi-temps. Une déconvenue que personne n’avait vu venir et certainement pas le capitaine de l'Albiceleste. En conférence de presse après la défaite de son équipe, Lionel Messi a tenté d’expliquer la contre-performance de l’Argentine, qui a buté face à une équipe de l’Arabie Saoudite très bien en place et quasiment pas mise en danger lors de la seconde période. Abasourdi, le n°30 du Paris Saint-Germain a avoué qu’il ne s’attendait pas à démarrer de cette façon et qu’il n’aurait jamais pu imaginer une défaite de sa sélection, grande favorite de ce Mondial, contre l’Arabie Saoudite.

Messi ne l'avait pas vu venir

« Nous savions que l’Arabie Saoudite est une équipe avec de bons joueurs, qui manie bien la balle et qui joue haut. Il n'y a pas d'excuses. Nous allons être plus unis que jamais. Ce groupe est fort et il l’a déjà démontré. C'est une situation que nous n'avons pas eu à traverser depuis longtemps. Il faut maintenant montrer qu'il s'agit d'un vrai groupe. C'est un coup très dur pour tout le monde, on ne s'attendait pas à commencer comme ça. Les choses arrivent pour une raison. Il faut se préparer à ce qui vient, il faut gagner et ça dépend de nous » a déclaré Lionel Messi, totalement abasourdi après cette défaite de l’Argentine contre l’Arabie Saoudite lors de cette première journée du Mondial. Pour rappel, ce groupe croisera avec celui de l’Equipe de France lors des huitièmes de finale de cette Coupe du monde.