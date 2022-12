CdM : Il sort de nulle part et défie Lionel Messi

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

Vendredi, l’Argentine affrontera les Pays-Bas en quart de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Un premier choc qui fait saliver la planète football avec d’un côté une équipe des Pays-Bas plutôt séduisante lors de la phase de groupes et de l’autre côté, une Argentine plus que jamais portée par Lionel Messi et qui a trouvé son équilibre au fil des matchs. Même si au fur et à mesure du tournoi, l’Argentine dégage de plus en plus une force collective, il apparait très clair que la pression est énorme sur les épaules de Lionel Messi, arme fatale de l’Albicéleste. Interrogé en conférence de presse, le gardien hollandais a justement évoqué son duel à venir contre Lionel Messi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu'Andries Noppert n’a absolument aucune pression alors que personne ne l’avait vu venir en sélection, lui qui à 28 ans ne compte que 32 titularisations en Eredivisie puisqu’il a longtemps été remplaçant dans son club d’Heerenveen.

Andries Noppert défie Lionel Messi

« Quand vous êtes petit, vous rêvez d’aller à la Coupe du monde. Quand j’étais jeune, j’ai aussi rêvé de ça. Mais quand vous voyez ma carrière… J’avais clairement mis ce rêve de côté. Je pensais que ce ne serait plus possible. Mais j’ai continué à me battre, persisté et il n’y avait qu’un entraîneur pour m’emmener ici. Et ça tombe bien parce que c’est le nôtre ! Je peux être fier de ça, continuer à travailler, c’est ça le plus important. Messi ? On le verra sur le moment. Un penalty de Messi ? Il peut en manquer aussi, comme il l’a fait au début de ce tournoi (contre la Pologne, ndlr). Après tout, c’est aussi un être humain. C’est sûr qu’il est très bon. Mais c’est sûr aussi que j’aurais une chance de l’arrêter » a confié le gardien novice des Pays-Bas, la surprise du chef Louis Van Gaal au début de cette Coupe du monde pour garder les buts hollandais et qui aura la difficile mission de tenir tête au buteur argentin du PSG lors du choc de vendredi soir.