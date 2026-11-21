Un club paye 70 ME, Monaco dit adieu à Camara
L'AS Monaco compte une perle rare dans son effectif en la personne de Lamine Camara. Le milieu de terrain sénégalais plaît d'ailleurs beaucoup en Premier League.
À Monaco, Lamine Camara rayonne par son talent depuis plusieurs mois maintenant. Le club de la Principauté aurait pu le perdre l'été dernier, mais son transfert à Chelsea a finalement capoté. Sur le Rocher, on compte bien encore profiter du talent du Sénégalais pendant quelques mois. Car cet hiver, il sera une nouvelle fois difficile de le conserver, surtout en cas de belle offre. Lamine Camara fait encore tourner des têtes en Premier League et un club en particulier est en train d'avancer sérieusement sur son recrutement : Liverpool.
Lamine Camara, Monaco prêt à céder ?
D'après les dernières informations d'Ekrem Konur, les Reds ont en effet réalisé des avancées significatives pour s'attacher les services du Monégasque. Le club de la Mersey prévoit d'ailleurs une offre estimée à 70 millions d'euros pour recruter Lamine Camara. C'est 15 millions de plus que le montant proposé par Chelsea il y a quelques mois, une offre qui avait été acceptée par la direction monégasque. À noter qu'Arsenal, Manchester United et Chelsea sont également toujours intéressés par le recrutement de Lamine Camara.
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Mais c'est bien vers les Reds de Liverpool que le Sénégalais de 22 ans semble se diriger. Reste à savoir si le club anglais arrivera à trouver un accord total avec le club de la Principauté, qui compte bien se faire respecter dans ce dossier. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, le natif de Diouloulou a encore de belles choses à montrer cette saison avec les pensionnaires du Stade Louis-II. L'AS Monaco compte notamment remonter la pente en Ligue 1 après une mauvaise série avant la trêve internationale qui a plongé le club dans l'incertitude.
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Ben non l arbitre ne siffle pas en premiere intention, ce n est qu apres intervention de la VAR et visionnage qu il accorde le peno donc non on ne peut dire que c est de l interprétation...
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Ouin Ouin dit le Zinzin … 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
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A clemlegone même décision prise contre Lyon face à Lille serais-tu du même avis?
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Var ou pas, l'arbitrage ne sera JAMAIS complètement neutre ! Ils peuvent intervenir de leur plein gré selon telle ou telle équipe, donc au contraire cela permet d'interpréter comme ils veulent !! 🙄☺️
Ligue 1
Saison régulière
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