Nice renversé, le PSG profite d'un penalty litigieux
PSG•
parEric Bethsy
Le Paris Saint-Germain n'est pas malheureux. Menée à Nice dès le but d'Amoura à la 8e minute, l'équipe entraînée par Luis Enrique a renversé les Aiglons juste après la demi-heure de jeu. La partie a tourné suite à une décision de l'arbitre, appelé par la VAR, et qui a accordé un penalty aux Parisiens pour une main de Mandza. Le défenseur niçois avait la main légèrement décollée, mais son petit mouvement du bras est surtout lié à un geste de Zabarnyi qui laisse passer le ballon juste devant lui. Le Gym et ses supporters ont beaucoup râlé, d'autant que Mayulu n'a laissé aucune chance au gardien Diouf sur le penalty.
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Derniers commentaires
Nice renversé, le PSG profite d'un penalty litigieux
Ben non l arbitre ne siffle pas en premiere intention, ce n est qu apres intervention de la VAR et visionnage qu il accorde le peno donc non on ne peut dire que c est de l interprétation...
Nice renversé, le PSG profite d'un penalty litigieux
Ouin Ouin dit le Zinzin … 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Nice-PSG : Les compos (17h15 sur Ligue1+)
Vala vala 🤩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Nice renversé, le PSG profite d'un penalty litigieux
A clemlegone même décision prise contre Lyon face à Lille serais-tu du même avis?
Nice renversé, le PSG profite d'un penalty litigieux
Var ou pas, l'arbitrage ne sera JAMAIS complètement neutre ! Ils peuvent intervenir de leur plein gré selon telle ou telle équipe, donc au contraire cela permet d'interpréter comme ils veulent !! 🙄☺️
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
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|4
|22
|14
|8
|17
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|5
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|9
|6
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|16
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|4
|4
|2
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|1
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|21
|21
|0
|15
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|4
|3
|3
|18
|12
|6
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|10
|4
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|3
|9
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|1
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|2
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|3
|4
|3
|15
|14
|1
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
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|1
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|1
|5
|4
|12
|19
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|2
|2
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|9
|19
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|2
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|25
|-15