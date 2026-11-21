Le Paris Saint-Germain n'est pas malheureux. Menée à Nice dès le but d'Amoura à la 8e minute, l'équipe entraînée par Luis Enrique a renversé les Aiglons juste après la demi-heure de jeu. La partie a tourné suite à une décision de l'arbitre, appelé par la VAR, et qui a accordé un penalty aux Parisiens pour une main de Mandza. Le défenseur niçois avait la main légèrement décollée, mais son petit mouvement du bras est surtout lié à un geste de Zabarnyi qui laisse passer le ballon juste devant lui. Le Gym et ses supporters ont beaucoup râlé, d'autant que Mayulu n'a laissé aucune chance au gardien Diouf sur le penalty.