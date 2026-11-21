Les images sont très inquiétantes ! Pendant le match à Nice ce samedi, Désiré Doué s'est gravement blessé à un genou. Le milieu offensif du Paris Saint-Germain n'a pourtant subi aucun contact sur l'action. Sa vive douleur est due à une torsion du genou. En larmes, l'international français a quitté la pelouse sur civière dans une ambiance glaciale, tout le monde étant conscient que le Parisien pourrait souffrir d'une rupture du ligament croisé, comme son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia.