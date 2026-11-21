Les croisés pour Doué ? Le PSG très inquiet
PSG•
parEric Bethsy
Les images sont très inquiétantes ! Pendant le match à Nice ce samedi, Désiré Doué s'est gravement blessé à un genou. Le milieu offensif du Paris Saint-Germain n'a pourtant subi aucun contact sur l'action. Sa vive douleur est due à une torsion du genou. En larmes, l'international français a quitté la pelouse sur civière dans une ambiance glaciale, tout le monde étant conscient que le Parisien pourrait souffrir d'une rupture du ligament croisé, comme son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia.
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Derniers commentaires
Nice renversé, le PSG profite d'un penalty litigieux
Ben non l arbitre ne siffle pas en premiere intention, ce n est qu apres intervention de la VAR et visionnage qu il accorde le peno donc non on ne peut dire que c est de l interprétation...
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Ouin Ouin dit le Zinzin … 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Nice-PSG : Les compos (17h15 sur Ligue1+)
Vala vala 🤩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
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A clemlegone même décision prise contre Lyon face à Lille serais-tu du même avis?
Nice renversé, le PSG profite d'un penalty litigieux
Var ou pas, l'arbitrage ne sera JAMAIS complètement neutre ! Ils peuvent intervenir de leur plein gré selon telle ou telle équipe, donc au contraire cela permet d'interpréter comme ils veulent !! 🙄☺️
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
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|25
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|-8
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|3
|1
|6
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|1
|6
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