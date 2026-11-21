Un périlleux déplacement attend l’OL sur la pelouse de Lille ce samedi soir lors de la 11e journée de Ligue 1. Le nouvel entraîneur lyonnais Carlos Vicens est attendu au tournant et il devra relever un sacré défi.

Le choc de la 11e journée de Ligue 1 voit l’Olympique Lyonnais se déplacer sur la pelouse de Lille ce samedi au stade Pierre Mauroy. Une affiche alléchante entre le deuxième et le cinquième de la saison et un sacré baptême du feu pour le nouvel entraîneur lyonnais Carlos Vicens. Le technicien espagnol, qui est arrivé durant la trêve internationale pour succéder à Paulo Fonseca, a une grosse mission face à lui. Un déplacement sur la pelouse des Dogues, il y avait forcément plus simple pour démarrer.

D’autant que le compte X @Statsdufoot révèle une statistique qui risque d’effrayer quelque peu Carlos Vicens. Et pour cause, les cinq derniers entraîneurs de l’OL ont perdu leur premier match de Ligue 1 à l’extérieur. C’est donc une mission particulièrement relevée qui attend l’ancien entraîneur de Braga. Dans le détail, le compte X nous rappelle que Peter Bosz s’était incliné 0-3 à Angers, Laurent Blanc avait perdu 2-3 à Rennes, Fabio Grosso avait chuté 0-1 sur la pelouse de Brest tandis que Pierre Sage et Paulo Fonseca s’étaient respectivement inclinés contre Lens (2-3) et l’OM (2-3) pour leur première à l’extérieur sur le banc de l’OL.

Carlos Vicens réaliserait donc un très bel exploit s’il venait au moins à arracher le match nul contre Lille ce samedi à 20h45. L’affiche est en tout cas très excitante et nul doute que les supporters lyonnais seront nombreux devant la télévision pour suivre les premiers pas de leur nouvel entraîneur à l’occasion de ce LOSC-OL très attendu. De son côté, Lille espère continuer à engranger les points car même sans briller, l’équipe de Davide Ancelotti s’avère redoutable en Ligue 1, la preuve avec cette belle deuxième place en championnat juste derrière l’intouchable PSG.