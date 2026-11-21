L'OL fixe déjà une mission impossible à Vicens
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Sur-coté
Avec son air d'acteur Américain comme Dev Patel, c'est une machine à cash dans les boutiques du club pour la vente de maillot!
C'est à dire Tu as du mal a comprendre l'humour ballon "dort" du verbe dormir et oui c'est volontaire cette aurtographiage, au lieu de ballon d'or.......un joueur de cet age doit penser à sa reconversion Bon je comprend le niveau des supportes de ce club est tellement bas......ils sont en partie excusable il reflète le niveau de leur club...........très faible
yes ! on l adore
Et pourtant gorge profonde des Marseillais pour la racaille Benatia et le cocaïnomane Longoria... Pas faute de vous avoir prévenu !
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15